法國上周每日新冠檢測數量破500,000，周五當天785,000

面對新變種病毒Omicron的到來，法國人爭先恐後做檢測，上周在法國，幾乎每一天民眾做新冠病毒檢測的數量也超過500,000大關，僅周五就達到785,000次。一周內，法國新冠檢測數量猛增39%。

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根據官方數據顯示，全法國，所有年齡段的新冠檢測件數都在增加，特別是年齡在0-25歲之間者的檢測數量增加的“非常強勁”。

上周進行的新冠檢測次數比前七天的數量，超過了100 萬次，增加率明顯達39%。

根據法國統計評估研究總局(Drees) 的數據指出，這是一項巨大數量的增長，此際也在法國觀察到疫情再度強勁爆發的反彈現象。 11 月 22 日至 28 日，由醫療保健專業人員替民眾做的新冠病毒檢測次數量比前一周增加，相比下，超過了100 萬次。

上周，幾乎每一天的每日民眾實做檢新冠病毒檢測總數量也突破 500,000 大關，周五檢測數量達到 785,000。與十月中旬在政府宣布即將停止免費病毒檢測的預告期當中前往做檢測的激增數量相同。一周內，法國進行的新冠病毒檢測數量猛增了 39%,

全法國，所有年齡段的新冠檢測件數都在增加，特別是年齡在0-25歲之間者的檢測數量非常強勁地增加。

在 8 月至 11 月初之間，經歷了數周的明顯下降後，法國民眾做新冠檢測數量再次開始上升。 伴隨第五波疫情而來的這個數量的變動，值此接近年終假期之際，法國出現的這個激增檢測數量達到令人擔憂的程度。

在目前疫情出現狀況惡化的趨勢下，包括馬麗娜勒龐及梅朗雄等在內的許多法國政治人物都呼籲政府回到先前免費檢測新冠病毒的做法。

儘管如此，對於絕大多數法國人來說，新冠病毒檢測仍然由健保局負擔，他們涉及到那些已經完整苗接種的 5100 萬人，以及 940萬名 0 至 11 歲未成年人。