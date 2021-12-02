法國與歐盟舉行儀式向德斯坦致敬

法國總統馬克龍和歐盟領導人今天於法國前總統德斯坦逝世一周年之際，在斯特拉斯堡的歐洲議會舉行儀式紀念這位"偉大的歐洲人"。法國總統馬克龍主持紀念儀式。

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據法新社說，該儀式因新冠疫情而由最初計畫在2月2日他的誕辰紀念日舉行推遲了10個月。因此，儀式選在了德斯坦逝世一周年之日。德斯坦於2020年12月2日逝世，享壽94歲，消息說，德斯坦因感染新冠病毒而逝世。

儀式在歐洲議會中庭舉行，三個歐洲機構的領導人即議會主席薩索利、歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾也參加並發表講話。

為強調德法友誼法，德國總統施泰因邁爾發表講話。法國前總統德斯坦的妻子安妮-艾蒙-吉斯卡爾-德斯坦、以及他的子女和孫輩都出席儀式。

德斯坦在1989年至1993年擔任總統任期結束後當選歐洲議會議員。 他被認為是歐洲的重要建設者之一，為歐洲理事會的成立、歐洲議會的直接普選、貨幣聯盟的開始和歐洲航天局的成立等歐洲建設的重要階段工作做出巨大貢獻。

在距離法國總統選舉還有五個月的時候，馬克龍打算讓法國的這個輪流主席任期成為促進歐洲發展和加快27個成員國在一些議題上的決定的時間，如移民政策、歐洲邊界的碳稅和在整個歐盟實行最低工資等。法新社說，歐盟有六個國家其實沒有最低工資政策。