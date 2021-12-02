疑涉及新疆強迫勞動 法國Zara遭禁止擴店

法國官員29日表示，由於Zara母公司Inditex可能涉入新疆強迫勞動，西南部波爾多一家分店擴店的計畫遭到禁止。據法新社報導，西班牙服裝巨頭Zara位於法國的公司原預計將位於波爾多中心的商店面積擴大一倍，但負責審查該項目的地區委員會11月9日投票反對。原擴建計畫從1098平米擴至2070平米。

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反對擴建的委員會成員援引了有關Zara是否從其中國供應商使用維吾爾族人的強迫勞動中獲益的相關調查。委員會成員之一阿蘭·卡尼爾（Alain Garnier）表示，這是該委員會的一個政治決定。“通過阻止那些無法充分掌控自家供應商的商店進行擴張，我們希望發出一個強烈的信號。”

法國司法單位6月開始調查Zara等4家時尚品牌，稱他們涉嫌從強迫維吾爾族勞動中獲益。當時法媒Mediapart指出，這是法國檢警單位第一次針對維吾爾人權迫害議題展開行動。

新疆棉花產量佔全世界棉花供應量的五分之一，是國際時尚產業的重要原物料供應地。而這次遭指控的四間企業包含了Zara的西班牙母公司Inditex丶日本迅銷（Fast Retailing）旗下的法國Uniqlo公司丶法國時裝集團SMCP以及美國運動鞋品牌Skechers。

人權組織認為，至少有100萬名維吾爾人和以穆斯林為主的少數民族被關押在新疆的再教育營中，中國還遭指控在那裡強行對婦女進行絕育與強迫勞動。

Inditex當時否認這項指控，說他們有嚴格的原物料來源管控制度，並強調他們將配合法國檢方的調查。

Inditex在一封公開聲明中表示：“在Inditex，我們對一切形式的強迫勞動持零容忍態度。我們也制定了相關政策和規定，確保這件事情不會出現在我們的供應鏈之中。”

另一位委員桑德琳·雅科托（Sandrine Jacotot）說：“由於快時尚對環境的影響以及涉入新疆強迫勞動的疑慮，Zara的項目在我們看來違反了委員會考慮的可持續發展標準。”