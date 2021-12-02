肖爾茨許諾上任後第一個外訪地：巴黎

德國社民黨領袖和未來的德國總理肖爾茨已經預定上任後第一個出國訪問的國家將是法國。肖爾茨強調法德友誼是歐洲建設合作成功的基礎。

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據法新社今天報道說，德國社會民主黨人和未來的德國總理肖爾茨在周三發表的一篇採訪中表示，他將預定對巴黎作為上任後首次正式訪問，他強調法德友誼是歐洲建設的 "基礎"。

據肖爾茨在接受《時代》周刊採訪時說，一旦被德國議會下院選舉為總理，可能在下周，他將首次出國前去巴黎訪問。他說，德國和法國之間的友誼是決定整個歐盟成功的合作的基礎，因此這個第一次旅行選擇巴黎不僅是非常明智的，而且在感情上也是非常重要的。

在肖爾茨之前，他在總理府的前任們也都按照傳統首次出國訪問巴黎。

不過法新社說，在由社會民主黨人、自由主義者和生態主義者組成的所謂 "三色旗 "聯盟的三個政黨上周通過的180頁方案中，歐盟在最後才出現。在介紹這一方案時，肖爾茨肯定了他的下屆政府的意願，促進並推動建設歐洲主權強大。

法國歐洲事務國務秘書克萊蒙-博納此後表示歡迎，並說，在法國於1月1日接任歐盟輪值主席國之際，這一德國組閣聯盟協議為改革歐洲提供了極其堅實的工作基礎。法國當局強調，他們願意與德國新政府迅速展開合作。

據評論認為，法國總統馬克龍總統與默克爾長期以來建立了牢固的信任關係。根據Zeit採訪報道，馬克龍未來將面對一個"清醒、務實和堅定 "的合作夥伴。在默克爾16年的簡約風格之後，肖爾茨似乎體現了連續性，但用他的話說，其風格是 "行動而不是炫耀"。