2024年巴黎奧運：阿里巴巴的合作引發數據安全擔憂

中國網絡巨頭阿里巴巴是2024年巴黎奧運會的十五家最大的贊助商之一，法國國家信息安全署對奧運參與者的個人信息安全表示擔憂。

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法新社報道說，法國國家信息安全署近日表示對巴黎奧運會舉辦方與阿里巴巴集團合作共同處理出席奧運會的個人的信息管理倍感擔憂。信息安全署負責人布帕爾（Guillaume Poupard）表示，他們已經反覆多次要求組辦方停止與阿里巴巴的合作，因為這其中涉及信息安全問題。

據介紹，註冊參加奧運會的各界人士的個人信息，包括法國警方的人員都將被輸入阿里巴巴所屬的雲端。這對法國內政部來說是難以接受的。法國政府內部的一位顧問向記者表示，確實存在一個阿里巴巴問題，但是，政府並不願意對此表態。法國負責數字問題的國務秘書將問題下放給巴黎奧運部門間代表團，巴黎奧運組委員則向法新社表示相關數據的存儲正在與各界協商。

對法國信息安全機構代表Alain Bouillé來說：“目前法國當局的最大擔憂的是可能發生的網絡攻擊，而並不是阿里巴巴的贊助問題。但是，問題是，如果是美國的網絡巨頭，我們還可以與他們商榷，但是，與阿里巴巴沒有任何討論的餘地，而且，可以肯定的是，一旦被阿里巴巴控制，這意味着受到中國政府的掌控”。法新社補充說，儘管所有的數據都將被儲藏在歐洲。

Alain Bouillé還表示，事實上，阿里巴巴的工作完全可以由法國的網絡集團Atos 承擔，不過，巴黎奧運組辦方認為要解除與國際奧委員的正式贊助商之間的合作關係十分困難，除非政府層面能夠出面介入。

法新社介紹說，中國網絡巨頭阿里巴巴是國際奧委員的十五家最大的贊助商，他與國際奧委會的合作從2018年的韓國平昌的冬季奧運會開始。