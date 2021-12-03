法國檢測出9名新變種病毒Omicron 感染案例

法國衛生總局周五更新數目地宣布，法國已檢測出9名新變種病毒奧米克戎 Omicron 感染案例。這些病例包括一名大巴黎地區居民，從尼日利亞返回的男子，以及兩名婦女，一名來自上萊茵，另一名來自旺代，她們均從南非旅行後返回法國。

廣告 繼續瀏覽後續

法國衛生總局指出，在全球 21 個國家/地區已確定出現奧米克戎Omicron 新冠變種病毒後，這個新冠變種病毒已登陸法國本土了。

法國衛生總局在新聞稿中指出，奧米克戎新冠病新變種病毒自 11 月中旬以來在南非迅速傳播後，這新變種病毒已經在法屬留尼汪島的一個人身上被發現。 12 月 2 日宣布了兩例感染 Omicron 的首例患者，一例由大東部地區衛生機構 (ARS) 負責，另一例由大巴黎地區衛生機構負責處理。

法國衛生總局還說：現階段的這9 例奧米克戎新變種病例是在法國的以下地區發現的，它們是：留尼汪島(La Réunion)、奧弗涅-羅納-阿爾卑斯(Auvergne-Rhône-Alpes,)、普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸(Provence-Alpes-Côte d'Azur)、大巴黎地區、盧瓦爾河谷 (Pays de la Loire) 和法國大東部地區（ Région Grand Est ）”。

衛生單位已經啟動一項健康調查，大巴黎地區衛生局 ARS 也進一步詳細指出： “在他們返回法國本土的那天（11 月 25 日，），法國衛生協議要求，對來自紅色區域的未接種疫苗的人進行 100% 的檢測，並對來自橙色區域的未接種疫苗的人進行隨機檢測”。 這些被檢測出新變種病毒的旅客，他們當中，沒有一人曾經接種過疫苗。