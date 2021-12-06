法國第三劑疫苗接種預約擠爆 將重啟Covidliste應用程序

法國出現第三劑疫苗接種預約的困難，面對此問題，有關單位宣布疫苗接種應用程序Covidliste 重新投入使用。該網站讓民眾個人與有可用劑量的專業機構聯繫，它在停頓休息一個半月後，於周一再次啟動。 旨在讓民眾更容易預約加強疫苗接種。

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法國政府承諾簡化流通民眾為能取得疫苗接種預約管道系統。 根據巴黎人報指出，為了幫助民眾，之前曾經使用過，但已經在10 月 17 日暫停的疫苗注射登記網站： Covidliste 網站，將於周一再次激活，恢復使用。 其功能原則很簡單：“提醒民眾擁有可使用的疫苗劑量，而無需在網路上到處搜索尋找它”。 具體而言，對於那些已經在此網站註冊過的個人，會接獲網站通知：在其住家附近有疫苗可打時，特別是在一天結束時，如果有那些殘劑可施打時，民眾個人會收到通知。

Covidliste 網站的聯合創始人 Martin Daniel 解釋說：“我們收到了來自疫苗接種專業人士和市民的信息，要求我們重新啟動該服務：這表明目前的確有這項需求”，這個網站工作人員都是志願工作者。

有大批法國民眾湧入這個網站，希望預約施打加強劑量，該網站現在對所有成年人開放。 數據顯示，全法國已經有1000 萬居民接受了第三劑疫苗注射，2400 萬已經符合接種條件，因此在預訂平台上觀察到了搶購潮。 這還不計算所有那些將在未來幾天和幾周內進入預約循環系統的民眾（，按照規定：凡接種過第二劑疫苗者，需要等五個月的時間才能打第三劑）

簡而言之，它卡住了。 在某些省份，居民要等幾周甚至幾個月都找不到預約空間。衛生部長韋蘭（Olivier Véran） 於 11 月 25 日宣布，未來幾周內將開設 300 個疫苗接種中心。 但是，除了仍在運營的 1,100 個站點外，上周只有 50 個站點重新開放。

今年夏天該預約網站的註冊人數超過 140 萬 ：

截至 6 月，已有超過 140 萬法國人在 Covidliste 上註冊。 該網站警告說，並非每個人都擁有一個始終激活的帳戶。 因此，有些人，尤其是那些擁有帳戶超過六個月的人，將不得不重新註冊。 相反地，鼓勵那些已經接種第三劑疫苗者停用他們的個人資料，以最大限度地增加其他人的機會。