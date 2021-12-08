大巴黎地區快線捷運 RER C 的巴黎停靠站“聖米歇爾-聖母院 (Saint-Michel-Notre-Dame) ”，由於該車站需進行現代化的翻修工程，將於2022年關閉4個月該快線的這個停靠站。這項翻修工程所需經費，將於周四(8日)進行投票表決。

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大巴黎地區的快線捷運 RER C， 由於其所經過的聖米歇爾-聖母院的停靠站，需要進行現代化的翻修工程，將於2022年關閉4個月該快線的這個停靠站。這項翻修工程所需的經費支出按計畫今天周四進行投票。工程準備工作將自2022年 1 月開始，並在2020秋季開始關閉這個聖母院停靠站4個月。已經有一些保護使用者權利協會開始感到擔憂。

在巴黎聖米歇爾-聖母院停靠站進進出出的捷運RER C線的旅客，未來無疑會欣賞這個狀況曾經非常慘淡的f'gv國家鐵路局這個車站的煥然一新。

對於這項捷運地鐵站現代化工程，大巴黎地區的交通組織機構 （Île-de-France Mobilités (IDFM) ）將於周四的董事會期間投票通過一筆3240萬歐元的資金款項。事實上，這個C線的停靠站的確需要在明年秋天將車站完全關閉數月。

這項翻修工程的準備工作將自2022年 1 月開始，在不影響車站的運作下進行白天及晚上的施工，直至6月為止。然後7月以及8月的前三周，則只有晚上施工，但不至影響捷運行駛的功能，巴黎的RER快線捷運是觀光客使用最多的交通線。

但是從8月23日起，將揭開工程大幕！ C 線將繼續正常運營，但列車將不再停靠在聖米歇爾-聖母院這一站，它將對公眾關閉。

整個停靠站的結構工程最多將在四個月後結束，亦即於2022 年 12 月結束。