法國共和黨候選人佩克雷斯民調竄升 第二輪擊敗馬克龍

剛剛從右翼共和黨初選勝出的瓦萊麗·佩克雷斯，出乎意料地在民調中竄升，第一輪逼近現任總統馬克龍，第二輪擊敗馬克龍。

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昨日前日前後公布的兩個民調均顯示，佩克雷斯女士在民調中暴漲，根據周二出籠的民調機構Elabe提供給法國『快報』和BFMTV電視台的最新民調，佩克雷斯第一輪投票率提升至20%，緊追任期屆滿的馬克龍總統之後，第二輪甚至以52%比48%擊敗馬克龍。

這一民調是在佩克雷斯星期六在共和黨初選勝出之後的三日內完成的。佩克雷斯乘着初選勝利的東風，氣勢奪人，與11月23-24日的上次民調相比，竄升11個點。尚未宣布再次競選的馬克龍總統則為23%，比上次下降兩個點。

根據這一民調，在第一輪選舉中，馬克龍和佩克雷斯均遙遙領先於極右翼國民聯盟候選人瑪琳娜.勒龐，勒龐投票意願15%，減少5個點，以及另外一個極右翼總統候選人埃里克.澤穆爾，澤穆爾投票意願14%，增加一個點。而其他所有左翼總統候選人得票率都減少一個點，落到10%以下。

這一民調完成於12月6-7日，調查人數1474人，其中1354人為登記選民，

另外一個周一公布的Ifop-Fiducial的由LCI電視台和費加羅報公布的民調顯示，共和黨候選人佩克雷斯民調突破，投票意願雖然遠低於馬克龍的25%，但已與國民聯盟候選人勒龐拉平--17%，埃里克.澤穆爾則為13%，左翼方面，尚無一人突破10%。

需要說明的是，投票意向並不預告未來投票結果，它只是民調完成之日，對候選人力量消長及活力的顯示。

法國第一輪總統大選將於2022年4月10日舉行。