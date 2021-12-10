法國新冠第五波開始 24小時130死 2500名重症患者

在法國，第五波新冠疫情開始擴散之際，24小時內新冠病毒已導致130人死亡，以及的近2500名重症患者，這是截稿前，費加羅報提供的數據。這現象同時也提出警訊，目前那些富裕國家已經出現第三劑疫苗接種的蜂擁人潮。法國衛生部長韋蘭本周五（10日)前往裡爾視察時表示，對於目前的疫苗接種速度表示欣慰，並宣稱希望聖誕節前能夠達到施打2000萬第三劑疫苗的接種目標。

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根據本台截稿時的費加羅報周五數據指出，在過去的 24 小時內，已發現有超過56,000件的新增新冠病毒感染病例。 與此同時，醫院的緊張壓力仍在繼續增加中，總共有2,461 名患者陷入重症情況，並進入重症監護室接受治療；周三當天這項數據曾經為2,426 名。 在 24 小時內，重症病房新增了243 名患者。 在 11 月 23 日時，這項總數僅有 1,007 人，也是法國第五波大流行到來之前的最低水平。

周四上午，衛生部長奧利維爾·韋蘭 (Olivier Véran) 提出了更高的數字，並創下了 24 小時內的新冠的新增感染病例記錄，達到 72,000人，

這也是在兩年來新冠疫情危機中從未達到過的水平。 之前，最高記錄可追溯到 2020 年 11 月上旬，約為 70,000人。

法國醫院統計現在正在治療13,363 名新冠住院患者（24小時內新增了1250 住院患者）。目前，法國醫院出現緊張局勢的一個跡象是，包括大巴黎地區在內的6個地區已經重新啟動了所謂的《白色計畫》，該措施可以特別是允許取消操一些開刀作業，並將工作人員重新分配給重症監護服務。

根據地方戶籍檔案數據指出，Geodes數據庫中提供的SPF 數據，此波疫情的爆發已導致在最新24 小時內，有130名新冠住院患者死亡。法國自新冠疫情開始以來至今，總共導致120,168 名新冠患者死亡。