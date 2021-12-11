法國和希臘軍售訂單險些又被美國截走？巴黎稱這次和澳潛艇那次不一樣

雅典在本周六官方證實稱，希臘的確將從法國購買三艘護衛艦。鑒於此時發生不久之前，澳大利亞改轉為從美方購買潛艇而一度引發法美外交危機，本次的法國與希臘軍售在最終協議尚未簽署完畢之際爆出美國也向希臘提出海軍軍售方案，法國國防部本周六齣面給出了進一步的解釋。

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法國政府周六強調稱，與上一次澳大利亞轉變想法改從美國購買潛艇一事不同的是，本次美國向外界正式宣布向希臘提出海軍軍售方案之前，就已經提前和法國政府打好了招呼。法國國防部解釋稱，“（美方）寫信給我們，告訴我們，作為美法良好關係的一部分，繼AUKUS問題之後，美方向法方提前發出通知”。法國國防部保證稱，“美國這次並沒有想尋求（在背後）做其他的什麼事”，“美國向希臘提出海軍軍售方案，這只是招標工作的行政程序的後續，對於美方來說，如果就這樣戛然中止，從行政角度來講將會是很困難的”。

根據法國和希臘的海軍軍售協議，三艘防禦和干預護衛艦將由NAVAL集團在法國西部洛里昂建造，於2025年到2026年交付給希臘海軍。此前的先行協議還包括可選的第四艘護衛艦。希臘總理本人親自宣布了法國與希臘協議生效並將繼續執行下去的消息。巴黎方面也回應稱美國的提議已經失效，法國向希臘出售軍艦，已經鐵板釘釘。