生在法國的雙胞胎熊貓歡黎黎和圓嘟嘟今正式與公眾見面
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在法國博瓦爾動物園出生四個月後，雙胞胎熊貓“歡黎黎”和“圓嘟嘟”12月11日星期六首次與遊客們見面。
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這兩隻熊貓在8月2日出生，由法國足球運動員姆巴佩和中國奧運冠軍、東京花樣跳水金牌得主張家齊擔任教父和教母。在博瓦爾動物園的大型玻璃窗後面，遊客們能夠觀察到熊貓寶寶們如何移動，神態如何。
在動物園周六發布的一段視頻中，可以看到這對雙胞胎幼崽繞着領地走來走去。當看守人用手機觀察並拍攝它們時，兩隻熊貓都試圖爬上附近的岩石。動物園獸醫負責人穆羅表示，“雙胞胎熊貓已經能夠自己移動了。它們探索、發現自己周邊的環境”。“這對雙胞胎長得很好，重約7.4公斤，每天要吃幾次熊貓母乳，有時還要再加一瓶奶”。
雙胞胎熊貓“歡黎黎”和“圓嘟嘟”的母親名為“歡歡”，父親名叫“圓仔”，“歡歡”和“圓仔”都是從中國借到法國的大熊貓，旨在強調中國與法國的良好關係。在誕下“歡黎黎”和“圓嘟嘟”之前，“歡歡”和“圓仔”還在2017年誕下一隻熊貓，名叫“圓夢”。“圓夢”是在法國出生的第一隻大熊貓。在被送往中國之前，這些幼崽將在法國度過幾年。
美聯社回顧稱，中國大約有1800隻大熊貓生活在野外，而全世界大約有500隻大熊貓被人工圈養。幾十年來，中國通過“熊貓外交”向友好國家贈送了一些熊貓。最近，中國也開始以商業條件，將大熊貓借給其他國家的動物園。