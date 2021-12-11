生在法國的雙胞胎熊貓歡黎黎和圓嘟嘟今正式與公眾見面

雙胞胎熊貓幼崽“歡黎黎”和“圓嘟嘟”於12月11日星期六在法國聖艾尼昂河畔的博瓦爾動物園公開邁出了它們的熊貓生之第一步。

在法國博瓦爾動物園出生四個月後，雙胞胎熊貓“歡黎黎”和“圓嘟嘟”12月11日星期六首次與遊客們見面。

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這兩隻熊貓在8月2日出生，由法國足球運動員姆巴佩和中國奧運冠軍、東京花樣跳水金牌得主張家齊擔任教父和教母。在博瓦爾動物園的大型玻璃窗後面，遊客們能夠觀察到熊貓寶寶們如何移動，神態如何。

在動物園周六發布的一段視頻中，可以看到這對雙胞胎幼崽繞着領地走來走去。當看守人用手機觀察並拍攝它們時，兩隻熊貓都試圖爬上附近的岩石。動物園獸醫負責人穆羅表示，“雙胞胎熊貓已經能夠自己移動了。它們探索、發現自己周邊的環境”。“這對雙胞胎長得很好，重約7.4公斤，每天要吃幾次熊貓母乳，有時還要再加一瓶奶”。

雙胞胎熊貓“歡黎黎”和“圓嘟嘟”的母親名為“歡歡”，父親名叫“圓仔”，“歡歡”和“圓仔”都是從中國借到法國的大熊貓，旨在強調中國與法國的良好關係。在誕下“歡黎黎”和“圓嘟嘟”之前，“歡歡”和“圓仔”還在2017年誕下一隻熊貓，名叫“圓夢”。“圓夢”是在法國出生的第一隻大熊貓。在被送往中國之前，這些幼崽將在法國度過幾年。

美聯社回顧稱，中國大約有1800隻大熊貓生活在野外，而全世界大約有500隻大熊貓被人工圈養。幾十年來，中國通過“熊貓外交”向友好國家贈送了一些熊貓。最近，中國也開始以商業條件，將大熊貓借給其他國家的動物園。