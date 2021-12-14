簽完法國陣風戰機訂單，阿聯酋宣布暫停從洛克希德馬丁購買戰機

阿聯酋官員12月14日星期二表示，政府已通知美國，暫停與洛克希德·馬丁公司與購買50架新一代F-35隱形戰鬥機的談判。

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路透社引述這位未具名的阿聯酋官員，稱“阿聯酋剛剛從法國達索公司訂購了80架陣風戰鬥機，由於技術，運營和財務等方面的限制，做出了停止與洛克希德·馬丁公司談戰鬥機購買的決定”。這名官員表示，“技術要求、（由美國施加的）運營主權方面的限制以及成本和收益比的分析，讓阿聯酋重新對（從洛克希德·馬丁公司）訂購戰鬥機的方案重新做出了評估”。

這名官員評價認為，採購最新一代美國設備仍然是阿聯酋的首要任務，其中包括50架F-35、18架死神無人機和其他武器系統，總價值估計為230億美元，這在未來並非沒有恢復購買談判的可能性。阿聯酋國防部的一名官員向路透社保證，購買法國達索集團的陣風戰機，是對F-35的補充，而不是為了替代美國的飛機。

在阿聯酋發出上述確認消息之前，五角大樓發言人約翰·柯爾比在回應“華爾街日報”相關消息時表示，美國和阿拉伯聯合酋長國之間的戰略夥伴關係超出了軍售合同的範疇，並保證華盛頓將回答阿布紮比方面提出的問題。

阿聯酋是華盛頓在海灣地區的主要盟友之一，早前從特朗普政府那裡獲得了以購買F-35以換取2020年8月與以色列關係正常化的許可。洛克希德馬丁公司的F-35近期在瑞士和芬蘭壓倒波音公司和歐洲競爭對手中標，本次被阿聯酋宣布暫停購買戰機的談判，洛克希德馬丁公司拒絕置評。