法國搗毀制販數千個假冒新冠健康碼的犯罪窩點

法新社周五報道稱，12月初法國東部城市梅斯的一個製造並販售假冒新冠健康碼的窩點已經被部分搗毀。

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該犯罪團夥所製造的假冒新冠健康碼數量在5000個到1萬個之間，估計獲利200萬歐元。

法新社引述此案的消息人士稱，一對夫婦於12月初已被拘留，由巴黎檢察官辦公室領導的調查小組仍在繼續查找該犯罪團夥的其他成員。根據初步調查結果，造假團夥設法獲取了藥店藥劑師的身份信息，並以這些衛生專業人員的身份，製作了這些假冒的健康通行證。

法國內政部長達馬南此前宣布啟動400項調查，專門瞄準這些偽造健康通行證的團夥，並已逮捕了百餘人人。內政部稱，自新冠健康碼於夏季推出以來，法國有110000張假健康通行證流通。