法國第五波疫情全面爆發，總理部署新年慶祝限制

法國政府周五再粗敦促人們在年末的節日慶祝活動之前接種新冠疫苗，並提醒稱，新冠感染人數激增，政府仍在試圖避免再次封城限足。

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法國總理讓·卡斯泰在新聞發布會上說：“第五波疫情已經到來，而且已經全面爆發。”他補充說，快速傳播的奧密克戎變種預計將在明年1月初成為法國新冠感染的主要變種。

為了遏制病毒在假期的傳播，法國政府禁止在新年慶祝活動時舉行公共音樂會或者煙花彙演，並呼籲人們避免大型聚會，限制聖誕節聚餐的家庭成員人數。總理表示，“人數越少，風險就越低”。

由於奧密克戎的傳播，法國還宣布，嚴格限制從歐盟以外地區，包括從英國到法國的旅行。本周六開始從英國來法國，出行理由受限，而且需要出具24小時以內的測試陰性結果，外加強制隔離48小時。

法國政府還加快了疫苗接種速度，包括鼓勵民眾在家庭聚餐之前儘可能多地接種疫苗；政府希望明年能通過立法，將新冠健康碼的獲取條件從現行的或測試，或疫苗，或痊癒，改成僅限於疫苗，和痊癒加疫苗加強針。

過去一周，法國平均每天出現50704例新增感染，僅在周四就有60866例新增感染。法國6700萬人口中已經有超過4800萬人接種了疫苗，還有數萬人報名接種第一針或接種加強針。根據法國公共衛生部周五發布的數據，醫院飽和度繼續上升，有超過15400名新冠患者住院接受治療，其中近 3000人接受重症監護。在過去的24小時內，有163名患者在醫院死於新冠。自疫情爆發以來，法國已有121333人死於新冠。