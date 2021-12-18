美國確認下任駐法國大使人選

美國參議院12月18日星期六確認資深外交官丹尼斯-坎貝爾-鮑爾為美國下一任駐法國兼駐摩納哥大使。

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現年57歲的鮑爾在2013年至2017年期間擔任美國駐比利時大使，她以支持女性參政和非盈利領導人形象聞名。確認鮑爾為下任美國駐法國大使，正值美國尋求修補與法國關係之際：潛艇合同事故的餘波尚未完全消散，難言信任的重新恢復原貌。

今年7月，鮑爾獲得了美國總統拜登的提名，白宮稱讚鮑爾擁有“協作的領導風格、卓越的道德標準和危機管理技巧”。系列馬拉松式的投票後，鮑爾的法國大使之位，在本周六得到參議院的確認。

鮑爾此前是一名前記者，說一口流利的法語。她積極參與了美國前任總統奧巴馬的兩次總統競選，並於2019年積極支持拜登競選，曾經主導一個名為“女性為了拜登”的支持組織。