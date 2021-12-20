法政府冀1月底前《疫苗通行證》取代《健康通行證》

法國政府發言人加布里耶爾·阿塔爾(Gabriel Attal)表周日（19日）表示，行政當局希望使用《疫苗通行證》的措施能在 1 月底之前通過。它將取代現行的《健康通行證》。

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法國政府發言人加布里耶爾·阿塔爾指出，政府希望在 1 月底之前通過這項《疫苗通行證》，以“立即”生效方式來快步取代現行的《健康通行證》。

根據巴黎人報最新消息，風聞政府的這個措施後，這個周末，就有26000人蜂擁登記接受他們第一劑新冠疫苗的施打。

加布里耶爾在LCI新聞電視台上說，行政當局希望該項法案能把《健康通行證》轉變為《疫苗通行證》，這對於那些一劑都沒接種疫苗的民眾來說，根本就是宣布了一項“封鎖禁令”，也就是“在 1 月底之前最終通過和頒布，以便它能夠跨大踏步地生效”。

面對新冠病毒的第五波浪潮和感染力強的新變種病毒奧米克戎(Omicron)侵入法國，總理讓·卡斯特克斯 (Jean Castex) 周五宣布了幾項新措施，包括將《健康通行證》轉變為《疫苗通行證》。 具體來說，實施後，民眾若要進入一些場所，必須出示《疫苗通行證》，例如進入餐廳、文化場所、娛樂場所等的）。以後，民眾只持有新冠陰性測試證明將不再足以滿足要求，必須已接種過疫苗（或當事人曾被感染但已痊癒的證明），而且是已接種第三劑疫苗。

根據巴黎人報指出，受到政府的這項措施的刺激下，上個周末估計，一下子就有26000人蜂擁登記接種他們的第一劑新冠疫苗。這些都是之前猶豫不決或拒絕疫苗而一劑都未接種的民眾。