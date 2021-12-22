法國因效果不佳取消默克公司口服新冠藥訂單

法國衛生部12月22日星期三宣布，由於治療結果令人失望，法國取消了從默克公司訂購的針對新冠重症高危患者的口服抗病毒治療藥物訂單，並希望在明年1月底之前收到從輝瑞公司訂購的藥物。法國因此成為第一個公開宣布取消默克公司研發的口服新冠治療藥物訂單的國家。

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路透社指出，今年11月底，默克製藥集團發布的數據表明，其藥物的療效明顯低於預期，在臨床試驗中，新冠高重症風險患者的住院率和死亡人數僅下降30%。

法國衛生部長維蘭在BFM電視台一檔節目中解釋稱，“最新的研究結果不佳，所以我們取消了訂單，我們沒有花任何錢”。

默克公司則表示，法國衛生部做出取消訂單的決定，是在法國高等健康署決定不批准使用該藥物之後做出的。

今年10月，法國衛生部長維蘭曾表示，法國已預訂了5萬劑；12月10日，法國高等健康署拒絕授權早期使用默克公司開發的治療方法，以幫助感染新冠病毒，且有發展出嚴重癥狀的至少一項風險因素的成年人群體所展現出的輕度溫和癥狀。

默克公司在一份聲明中表示，它正在繼續與歐洲藥品管理局合作，檢查該公司生產的治療藥物，並補充說公司已與30多個國家簽署了新冠治療藥物的訂單，12個國家已經接收到了藥物。

對於輝瑞開發的治療方法，維蘭引述美國實驗室的數據稱，該療法在試驗階段已顯示出近90%的有效性，幫助避免高危患者出現住院和死亡的風險。維蘭表示，希望明年一月底能收到這批輝瑞產的藥品，但沒有提供訂購的數量。