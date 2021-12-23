新冠病毒震動法國人口統計的指標性數字

法新社12月23日引述法國國家人口研究所的統計結果，稱新冠疫情的大流行震動了法國人口統計的多個指標性數字。

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目前，法國是歐盟當中人口增長最強勁的國家，然而這種強勁的增勢仍然遭到新冠疫情的衝擊和震動。法國國家人口研究所的統計顯示，無論是死亡率，出生率，還是婚禮數量，墮胎數量，和移民人數，新冠病毒在每一個數據上都留下了痕跡。

有關死亡率，2020年，法國有668900人死於各種原因，比2019年增加了9.1%。男性的預期壽命下降了近7個月，女性的預期壽命下降了5 個月，重回2014年的水平。

有關出生率，2020年法國約有736000名嬰兒出生，這是1945年以來的最低水平。這種下降從10多年前就已經開始，但2020年出現了加速，2020年的年底尤為明顯，當時距離法國宣布封城限足正好是9個月。具體而言，2020年11月的出生率與前三年同期的平均水平相比，下跌6%，12月下跌了8%。

儘管如此，法國在2020年仍然是歐洲生育率最高的國家，每個女性平均生育了1.83個孩子。

另外，法國出生人數和死亡人數之間的差達到了+67000，僅略高於凈移民人數。這個指標在2020年最後一個季度和2021年的第一季度甚至達到負數，這是1945年以來的第一次。

由於疫情的限制，2020年法國的婚禮數量下降了31%，2020年3月到7月的下降幅度特別大，而2020年的下半年，只有10月回增了28%。

同樣與2019年相比，2020年自願墮胎的數量下降了4%。這種下降“在第一次封城限足後的幾周尤為強烈”，表明“11月和12月的出生率下降，首先是因為受孕數量的減少”。

最後，有關移民，據法國內政部統計，法國給2020年非歐盟公民發放的居留許可數，比2019年下降了21%。