法國日增新冠感染人數超10萬人，破疫情爆發以來紀錄

法國政府在聖誕節當日宣布，單日記錄到有104611例新增新冠病毒感染病例出現，這是自法國新冠疫情大流行開始以來，前所未有過的數字。

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法國衛生部長奧利維爾·韋蘭上周三曾警告稱，“未來幾天，日增感染數字將達到每天10萬人這個數字”。此後感染數字一路高漲，到12月4日破日增5萬人的這一關口。

為儘可能避免明年一月份法國各大醫院大量湧入新冠患者，同時避免維持社會正常運轉的基礎性服務陷入混亂，法國衛生部已經提前了新冠疫苗的加強針接種日程表，同時法國高等衛生署還建議，現在就對患有免疫缺陷或嚴重風險合並症的12-17歲兒童進行加強針的接種。

法國在剛過去的24小時內記錄到有14127劑加強針得到了注射。本周六，接受疫苗加強針的總人數攀升至21947185人。此外，自法國疫苗接種運動開始以來，已有52712462人至少接受了一次注射（即總人口的78.2%），現在有51606171人完整接種了疫苗，佔總人口的76.5%。

目前有3282名新冠感染者在重症監護室接受治療，與上一次統計相比增加28人；在醫院當中死亡的新冠感染者新增84人，這使醫院當中的總死亡人數累計達到95513人。

面對新冠病毒奧密克戎變種的迅速傳播，法國政府決定加快實施新冠疫苗通行證。 相關法案呈交立法機構的日期從明年1月5日被提前到了今年的12月27日，使這項法案最早可在明年1月底開始生效。