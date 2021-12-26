涉嫌向敘利亞軍隊供應化學武器部件：一名法籍敘利亞人被監禁

12月26日星期天，法新社巴黎站引述消息人士，稱一名法籍敘利亞人在巴黎被起訴，並被監禁，此人涉嫌通過其運輸公司向敘利亞軍隊提供設備，包括可用於製造化學武器的部件。

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知情人士向法新社透露，這名男子出生於1962年，居住在國外，在法國南部被捕。 “回到法國，是為了度假”。此人被指控犯有“謀畫危害人類罪、共謀危害人類罪，共謀戰爭罪”以及“洗錢、戰爭罪等罪名”，目前正在還押候審。

該消息人士稱，此人受到指控的行為始於2011年3月，即敘利亞內戰的開始，並持續到2018年1月或2019年6月，具體將取決於所涉罪行。他涉嫌“通過設在法國和阿拉伯聯合酋長國不同地方的同一家公司，參與向負責生產非常規武器的敘利亞政權的各個國家機構提供支持”，所提供的材料“包括可能用於製造化學武器的元素”。

法國對這名法籍敘利亞人的調查始於2016年，他和他的運輸公司被列入美國財政部負責金融制裁的黑名單，涉嫌違反國際禁運，運送支持巴沙爾·阿薩德政權的貨物。根據“打擊危害人類罪中央辦公室”收集的信息，初步調查於2017年6月展開，於2018年1月委託給巴黎司法法院的調查法官。