法總理和衛生部長宣布新的防疫措施
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面對疫情的擴散，法國總理和衛生部長12月27日舉行了聯合記者招待會。會上，法國總理卡斯泰表示：省長將下發通知，要求民眾在戶外必須佩戴口罩。新冠變種病毒Omicron傳播速度太快，法國政府決定從12月28日起，在完成兩劑疫苗接種3個月之後即可接種第三劑疫苗；此前第二劑和第三劑疫苗之間的間距為4個月。從12月27日起，室內聚會人數限制在2,000 人，室外 為5,000 人。
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為了更好地控制疫情，政府計畫於明年1月向議會提交一份法案，將當前的健康通行證轉變為新冠疫苗接種通行證。法國總理讓·卡斯泰（Jean Castex）12月27日在記者招待會上表示：法案一旦通過的話，將從2022年1月15日開始實施。
在可能的情況下，從12月28日開始的三個星期內，強制執行遠程辦公，每周至少 3 天。至於密切接觸者和疑似病例的隔離規定將在這個周末之前公布新的規定。有的專家曾建議推遲學生明年開學的時間。但總理表示：2022年1月3日返校的時間不變。另外，12月31日實施宵禁的建議也沒有被採納。
法國西南部基隆德省剛剛宣布： 12 月 31 日夜間禁止在公共場合飲酒。