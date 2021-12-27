新的防疫措施

法總理和衛生部長宣布新的防疫措施

Le premier ministre français Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures contre le Covid lors d'une allocution le lundi 27 décembre © AFP

作者： 法廣 3 分鐘

面對疫情的擴散，法國總理和衛生部長12月27日舉行了聯合記者招待會。會上，法國總理卡斯泰表示：省長將下發通知，要求民眾在戶外必須佩戴口罩。新冠變種病毒Omicron傳播速度太快，法國政府決定從12月28日起，在完成兩劑疫苗接種3個月之後即可接種第三劑疫苗；此前第二劑和第三劑疫苗之間的間距為4個月。從12月27日起，室內聚會人數限制在2,000 人，室外 為5,000 人。