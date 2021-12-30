法國執政黨議員車庫遭縱火 疑是反疫苗者所為

法國確診數飆升、政府準備收緊新冠疫苗相關法律之際，執政黨國會議員波瓦（Pascal Bois）的車庫遭人縱火，相鄰牆壁上被疑似反疫苗抗議者胡亂塗鴉。

廣告 繼續瀏覽後續

波瓦隸屬法國總統馬克龍的執政黨共和前進（LREM）；他位於巴黎以北尚布利（Chambly）的房子在28日到29日成為攻擊目標，他的車輛和車庫着火，有人用噴漆在他家周圍的牆上寫下“投反對票”之類的語句。

內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）30日在推特（Twitter）上表示：“這般恐嚇犯罪行徑在民主國家是不被接受的。”他並說警方已展開調查。

共和前進另一名議員浦羅-伯納爾（Carole Bureau-Bonnard）在拿永（Noyon）的辦公室牆壁最近幾周也被噴上類似語句。

達爾馬寧表示：“令人擔憂的是，有些人說抗疫措施讓法國看起來像個獨裁國家。他們應該去其他國家看看，想一想醫院的情況，那裡大多數新冠患者都沒有接種疫苗。”

法國30日通報新增20萬6243例確診創新高；政府將自明年1月15日起，要求民眾在進入許多公共場所時，出示疫苗接種證明。

到目前為止，法國民眾持近期的新冠檢測呈陰性證明，就足以進入酒吧、電影院和火車。