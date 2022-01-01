法國開始輪值歐盟主席:巴黎點亮藍燈

法國於2022年開端之際接替自去年7月1日以來擔任歐盟理事會輪值主席的斯洛文尼亞，開始接任歐盟輪值主席國，為期6個月。法國標誌性建築打出象徵歐盟的藍光，但在凱旋門插藍旗引發了爭論...

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法國總統馬克龍在擔任歐盟主席期間強推動歐盟建設自主國防。他說：要讓"歐洲在世界上變得強大、擁有完全的主權、可以自由做出自己的選擇，掌握自己的命運 。"

這些目標是馬克龍自2017年當選法國總統以來一直展示的雄心，但這些目標也引起一些歐盟夥伴，特別是東歐國家的緊張不快。因為這些國家，特別是對俄羅斯心有餘悸的東歐國家，都希望得到美國主導的北約系統的強大保護。

此外，馬克龍建立"強大"和"主權"的歐洲的雄心勃勃的計畫也有可能被新一波冠狀病毒（Covid-19）疫情和4月的法國總統選舉打亂。

不論如何，作為法國這次（第十三次）接任歐盟主席國的象徵，巴黎埃菲爾鐵塔和愛麗舍宮都同時亮起了標誌歐洲的藍色燈光。預計在本月的第一周，法國各地還有幾十個標誌性的紀念碑將被點亮。

不過，在巴黎凱旋門下安裝歐洲旗的做法在法國引發了爭議。極右翼總統候選人瑪麗娜-勒龐和埃里克-澤穆爾都表示，他們對法國"無名戰士墓上"的法國旗被歐盟旗幟取代感到"憤怒"。

對此，法國歐洲事務國務秘書克萊芒-博納回答說：“法國國旗顯然將被重新安裝回來”，他譴責這是"無用的論戰"。

面對歐盟委員會和歐洲議會，歐盟理事會代表27個成員國的利益。歐盟理事會任期6個月的輪值主席，負責召集歐盟部長會議，制定議程並進行談判。

法國輪值歐盟主席的任期將於在今年6月底年結束。今年下半年將由捷克共和國將接棒輪值。