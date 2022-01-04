法國24小時新冠新增感染人數衝至67461醫院死亡人數272

根據費加羅報報道，法國24小時新冠病毒新增感染人數衝至67461，醫院新增死亡人數272。新冠病毒至今總共奪走法國124,212人的性命。

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根據法國公共衛生部周一（3日）的數據顯示，由於第五波新冠肺炎疫情給醫院帶來的壓力越來越大，24 小時內有 2000多人入院。 醫院護理服務部門繼續接待越來越多的患者，周一有 19,606 名患者住院（周日為 19,043 人），24 小時內新增 2,160 名患者。 重症監護室目前正在治療3,654名患者，24 小時內有 352 人入院。 24 小時內還有 272 人在醫院死亡，這是自 10 月的第五波新冠病毒爆發以來的最高數字。新冠疫情總共奪去了法國124,212人的生命。 這是費加羅報報道指出的。

根據費加羅報周一晚上18時25分刊登的數據報道，法國過去 24 小時內，有 67,461 人檢測呈陽性，而前一天為 58,432 人，上周一為 30,383 人。 法國新冠病毒檢測陽性率為15.8%。

在疫苗接種方面，截至目前，法國已有24,861,676 人接受了加強劑量。 自法國疫苗接種運動開始以來，52,956,980 人也至少接受了一次注射（即總人口的 78.5%），現今有 51,793,535 人擁有完整的疫苗接種計畫（即總人口的 76.8%）。

雖然新冠病毒感染人數暴漲，但法國政府根據英國案例數據分析研究結果：奧米克戎雖傳播力大，但癥狀不嚴重，所以對於接觸者，也一改此前的7天、14天的新冠隔離措施，決定採取放鬆措施。對於那些完整接種疫苗者，萬一接觸了感染者，只要求他們進行多次檢測，陰性即可放行，不再監控隔離。