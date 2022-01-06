法國疫苗通行證議案今晨在國民議會過關 馬克龍狠話後打疫苗者猛增

法國總統馬克龍準備 "激怒 "不接種疫苗的人的有爭議的言論儘管衝擊了三天的議會唇槍舌彈式的辯論，法國國民議會還是在今天周四凌晨通過了將健康通行證轉變為接種疫苗證的法案；而且法國昨天報告創紀錄記載有32萬人新染新冠病毒, 昨天打疫苗的民眾人數也猛增，創下10月以來的新高。

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據本台報道說，疫苗通行證法案仍需在下周初由右翼主導的參議院進行審查。但如果該法案獲得通過，所有12歲以上的法國人都必須能夠證明他們的疫苗接種情況，才能進入休閑活動、餐館和酒吧、展覽場所或區域間公共交通。除了進入衛生機構和服務之外，陰性測試將不再是可替代通行證。

政府希望該通行證能在1月15日生效。

該議案以214張贊成票獲得通過，這些票是多數派議員和部分LR（右）和PS（左）的贊成票。有93名各黨議員投了反對票，包括左派和極左派、極右派，以及與多數派聯盟的中右派中的三名持不同意見者。還有27人棄權。

國民議會漏液挑燈夜戰。議員們就該法案的實質內容激辯，反對派特別關注的是，如果有 "嚴重的理由 "認為接種疫苗有疑問甚至存在欺詐，咖啡館和餐館可以要求進行身份檢查。LR（右翼）議員堅持，他們將把此事提交給憲法委員會。

在克龍的話造成議會“宕機”後，總理讓-卡斯特斯周三下午曾親自來要求議員們加速討論。"不接種疫苗的人，我真的想把他們惹毛。因此，我們將繼續這樣做，直到最後。這就是戰略政策，"馬克龍是星期二在接受《巴黎人報》採訪時這樣說。馬克龍還說，"當我的自由威脅到他人的自由時，我就變得不負責任。一個不負責任的人不再是一個公民。"

法國總理今天早上接受電視採訪，繼續為政府推行疫苗通行證辯護。總理指責反對派在移民政策辯論中虛偽。

法國醫療系統人員對馬克龍講話多持理解態度，面對醫院中急救床上的病人絕大多數患者沒有接種疫苗的狀況，有很大的遺憾。一名醫療專家指，法國有自由平等博愛三宗旨原則，博愛與自由原本就是相互對立的追求。

在昨夜辯論中，衛生部長Olivier Véran宣布，周三法國應記錄到335,000例新的新冠肺炎感染者，這是一個新記錄。他還對周三有6.6萬名新的法國人接受了第一劑疫苗表示歡迎，這是自10月1日以來沒有達到的數字，並暗示這一急劇增長與有關疫苗通行證的辯論與馬克龍的爭議性言論有關。