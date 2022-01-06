法國總理極希望疫苗接種通行證1月15日生效

法國總理卡斯特科斯(Jean Castex)表示“極其希望”《疫苗接種通行證》能在 1 月 15 日生效。

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法國總理表示，將與參議院聯繫，俾能“儘可能地提早落實這項疫苗接種通行證的執行。”法國政府決定以《疫苗接種通行證》取代之前實施的《健康通行證》。以後進入餐館、電影院、歌劇院、足球比賽等運動場的公共活動場所都必須出示它，才准許進入。

疫苗通行證是否會按照政府最初的計畫在 1月15日生效呢？ 卡斯特科斯表示：“極其希望如此”。 1 月 6 日星期四，卡斯特科斯在法國二十四小時全天候電視新聞台BFMTV / RMC 上宣布，他將與參議院進行“交談”，以“儘可能地提早實施日期。”

經過三天的國會議員就該法案的激烈辯論，特別是歷經了總統馬克龍意外發表一項粗俗用詞而引起爭議的文字表述。法國總統馬克龍表示：定意要對那些不接種疫苗族群《塗糞弄屎地要與他們周旋到底》。

儘管如此，但法國國民議會還是在6日凌晨通過了實施疫苗接種通行證的法案，投票結果，以214張贊成票通過該法案、93人投反對票、27人棄權。現在就等法國參議院審核通過。

卡斯特科斯說：“我們希望它能夠儘快得到審查”，原本定於本周末進行的文本審查，最終被參議院黨團小組主席會議於周三晚上推遲了。

該法案也就因此將在於1 月 10 日星期一下午在委員會中進行審查，然後於11 日星期二舉行公聽會。但總理卡斯特科斯將與他的負責國會關係的部長馬克·費斯諾一起“嘗試努力”，讓這些辯論能有所進展。

如果對於法國總理來說，不希望與參議院的公聽辯論是《唇槍舌戰》，他希望昨晚出現的這項“稍微小幅度的加速”將能夠說服參議院議長熱拉爾·拉歇爾。卡斯特科斯補充說道：“我們希望這項法案能夠以最快速度受到審核。”