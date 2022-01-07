法國對谷歌和臉書罰款數億美元 指其追蹤隱私

法國國家信息自由委員會（CNIL）1月6日對谷歌和臉書（Meta）處以總額超過2億歐元（2.26億美元）的罰款，因為它們沒有讓人們像接受在線跟蹤那樣容易地選擇退出。

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法國國家信息自由委員會數據隱私監督機構說，其調查發現，雖然美國在線巨頭給法國用戶提供了一個立即接受Cookies的單一按鈕，但沒有一個同樣簡單的方法讓他們拒絕，因為“需要多次點擊才能拒絕所有的Cookies”。

Cookies是一些代碼片段，用於為數字廣告和其他目的鎖定互聯網用戶。歐洲政府有比美國更嚴格的規定，要求網站在追蹤用戶的活動之前必須徵得同意。這意味着人們在訪問新網站時要面對彈出式菜單。但人們越來越擔心，如果他們不同意，許多網站的配置會讓人看不到內容或變得乏味。

CNIL說，臉書、谷歌的法國主頁和YouTube的訪問者被催促着說“同意”，這意味着他們沒有被給予自由來同意，而這違反了法國的數據保護規則。

法國監督機構對谷歌處以1.5億歐元（1.7億美元）的罰款，對Facebook處以6,000萬歐元（6,800萬美元）的罰款。它還威脅說，如果他們不在3個月內讓法國的用戶更簡單地拒絕cookies，則每天罰款10萬歐元。

已經更名為Meta的臉書表示，它正在審查這一決定，並致力於與當局合作。谷歌也承諾根據這一決定，將與CNIL進行進一步的改革和積極合作。

長期以來，Cookies一直是隱私問題的根源，因為它們可被用來在互聯網上追蹤用戶，可被用來記錄某人的網站登錄信息，或者更有爭議的是，記錄某人的網絡瀏覽歷史。

法國的處罰凸顯了數字廣告行業的廣泛轉變，因歐洲和美國的監管機構正在努力逐步要求佔市場主導地位的谷歌和臉書淘汰其惡劣的數據收集做法。