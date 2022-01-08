不足百日就投票 法國總統大選情勢很緊張

法國總統大選仍讓人看不透，這是因為現總統馬克龍尚未宣布是候選人，但他顯然是在競選中，並被民意定為第一輪穩贏，右派和極右派征服了左派的原子分裂化，更讓法國進入了一個風雨交加的選舉期，這一切又因為新冠病毒疫情而跌宕。右派與極右派兩個候選人均為女性，新的看好聚焦瓦萊里-佩克雷澤與馬克龍決鬥。評論認為，第二輪投票時，馬克龍能否吸引第一輪投票中投給瑪麗蓮勒龐以及澤穆爾的右派與極右派的選票，是能否擊敗瓦萊里-佩克雷澤的關鍵。

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據法新社報道分析，2017年時，馬克龍幾乎是個選舉政治新手，但現在馬克龍要通過破解左右兩派的多數派執政黨，希望成為法國第五共和第一位在左右共制之外兩次普選產生的總統。

第一輪投票，民意調查認為馬克龍獲有24%至27%的投票意向，比他的主要競爭者領先約10個百分點，這三人包括右翼政黨共和黨的候選人瓦萊麗-佩克雷斯，以及兩名極右翼代表：全國聯盟（RN）的瑪麗娜-勒龐和前名嘴政治家埃里克-澤穆爾，他們的投票率差不多在15%左右。

根據最新的民意調查，在第二輪比賽中，馬克龍將以小幅優勢戰勝瓦萊里-佩克雷澤，並以更大比分懸殊戰勝瑪麗娜-勒龐或埃里克-澤穆爾。

據分析人士認為，馬克龍的道路似乎很清楚：充分利用法國擔任歐盟理事會主席國和處於健康危機的機會，最大限度鞏固發揮他的地位。

但是，在距離第一輪投票還有不到100天的時候，馬克龍再次讓選民感到困惑，他站出來反對不接種疫苗的人，在接受大眾日報《巴黎人報》採訪時坦言，他 "真的想折騰他們"，通過增加限制使他們放棄抵制疫苗。

馬克龍周五在與歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩舉行的會談後新聞發布會上說，他完全為這些言論負責。馬克龍說："我有責任敲響警鐘，這就是我本周所做的，"他說，法國在七天內記錄了近150萬個感染新冠肺炎病毒的病例。

據瑪麗-勒龐在前往貝濟耶（南部）的途中批評說，"馬克龍是否利用健康危機進入競選？答案是肯定的。"

法新社說，甚至在向《巴黎人報》發表這些引發爭議計畫之前，澤穆爾與瑪麗蓮勒龐都分別對他們的追隨者警告，不要把辯論的重點聚焦健康危機而丟掉競選優勢。

據政治創新基金會（Fondapol）總幹事多米尼克-雷尼埃（Dominique Reynié）說：我們從未經歷過這種情況下的總統選舉，這是第一次"。疫情嚴重，競選無法展開，競選綱領遭忽略，國家改革無從討論起。

兩個左翼政黨--法蘭西不屈服黨（LFI）和共產黨，宣布他們將在大會上分發FFP2的口罩。總統的多數黨、共和黨和共產黨也計畫在他們的競選大會入口處要求出示健康證，並強行規定會場防疫比例規定。

左派情況更為糟糕。2017年的大選時左派已經在第二輪前被淘汰。這一次仍然由於候選人很分散，左派很可能再次被擠出第二輪門外。左派排在第一的法蘭西不屈服黨的讓-呂克-梅朗雄（LFI）的投票意向還在10%左右，領先於綠黨雅尼克-雅多和社會黨人安妮-伊達爾戈。

按法新社說，在右翼，情況也非常不穩定，"與我們幾個月前的想象相比有新變化"，據OpinionWay民調機構副主席布魯諾-讓巴特解釋說，"瑪麗娜-勒龐3年來顯示的穩進第二輪的篤定與安全，現在灰飛煙滅了，" 他認為，這根本是由於埃里克-澤穆爾的意外出馬競選，以及瓦萊麗-佩克雷澤在12月共和黨LR初選中獲勝後的崛起。他說，“我們可以看到，有了瓦萊麗-佩克雷斯，對馬克龍來說也就不確定了。” 布魯諾-讓巴特說："面對勒龐或澤穆爾，馬克龍的問題是要知道會贏多少。但面對瓦萊麗-佩克雷澤，馬克龍的問題則變成他是否會贏。"

當然，這位評論家的分析也說，除非發生重大事件。

據政治創新基金會（Fondapol）總幹事多米尼克-雷尼埃認為，如果說馬克龍的第二個任期目前看來是最有可能的，那麼他的連任應當是基於疫情管理，緊急應對，而不再質疑馬克龍5年來的治理能力以及合法性問題。在這個假設中，能導致馬克龍覆沒的，有可能是任何嘗試改革，都會出現像“黃馬甲”式的突發抗議。2018-2019年的黃馬甲民眾抗議運動，雖由汽油價格上漲引發，但卻演變成了針對馬克龍的傲慢和蔑視的反抗。