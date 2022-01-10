法經濟部拒絕向咖啡館酒吧餐館業者提供額外補助

法國酒吧和餐館行業的工會代表要求降低國家設定補助條件的門檻，以幫助那些生意因新冠疫情措施而受影響的店家業者

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法國咖啡館酒吧和餐館業工會代表們反對政府目前採取的結束受理措施。周五，該行業的代表向經濟部致函，指責自該行業自從出現奧密克戎變種病毒以來，前往酒店、咖啡館和餐館 (HCR) 的顧客人數急劇下降。 在巴黎人報透露的這封信中，這類餐飲工會要求降低政府為幫助業者所設定的門檻。

因為目前，根據經濟部長布魯諾·勒梅爾 (Bruno Le Maire) 於 1 月 3 日星期一宣布的內容，國家同意在這些店家損失其正常營業額的50% 的那一刻起，承擔店家的固定成本。

對於該行業的代表來說，這門檻太高了：他們要求將這一高度降低到營業額損失 30%時就能獲得政府補助。 在這個階段，一個請求席捲了貝西。 無論如何，經濟部必須在 1 月 11 日星期二接見酒店和餐飲業的參與者，以接收另一項訴求：對於營業額損失超過 65% 或受到防疫限制措施的業者免除課稅的請求。

擔心該行業會出現新的衝擊：儘管存在奧密克戎變種病毒的威脅，但迄今為止，該行業已經擺脫了在前一波冠狀病毒浪潮中盛行的嚴格限制措施。 但這些工會代表譴責說，即使是已決定的較輕的限制性措施也會對營業額造成壓力。

因此，根據該行業代表向經濟部提交的兩項研究指出，79% 的餐館老闆表示，在去年 12 月至今年 1 月初期間，他們的營業額下降了 30% 以上。 經濟部指出，事實上，“大多數”被詢問調查的業者的營業額損失都了超過 50% ，因此可以申請政府已提供的補助。