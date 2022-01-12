法國小學教師周四全國大罷工 參與率75% 半數學校將關閉

法國小學教師預定於周四（13日）在全國範圍內，大動員反對教育部在學校實施的新冠病毒防疫協議。工會預計屆時將有75% 的小學教師將參加罷工行動，一半的學校將在周四關閉。

廣告 繼續瀏覽後續

本次歷史性陣容的大規模罷工示威發動者 - - 法國最大的小學工會 Le Snuipp-FSU 星期二（ 11 日）預測指出，75% 的小學教師將參加周四的罷工行動，一半的學校當天也將關閉。這家工會指出，這是在全國範圍內，小學教師們預定發起大動員罷工行動，旨在反對教育部在學校實施的新冠病毒防疫協議，造成不可言喻的混亂。

該工會在新聞稿中寫道：“過去 20 年來的這種歷史性的大動員，目的不是為了‘打擊新冠病毒’，而是說明學校越來越受夠了。”

Le Snuipp-FSU 小學教師工會譴責指出：教師“工作條件惡化”和“教育部長的永久謊言”。

教育部長布蘭克（Jean-Michel Blanquer）周二早上說：“人們不會針對病毒進行罷工”。 周一晚上，總理讓·卡斯特克斯（Jean Castex）宣布，面對學校中的新冠疫情和混亂的風險，放寬了衛生規程。

根據教育部的新協議，現在需要對學校里發生接觸確診者案例進行三個簡單的自我檢測，而無需進行抗原檢測或PCR檢測。

這家工會譴責抗議說：“目前政府提出的協議，不僅不能保護學生、教職員工及其家人，還完全擾亂了學校。 因此，現在情況與政府一再聲稱的相反，開放的不是學校，而是一種《託兒所》。”

周四將舉行的這項法國學校教師全國大罷工，預計屆時半數學校將關閉，75% 的小學教師將參加大罷工行動。