法國總統大選嗨聲響 選民資格評分沒一個及格

根據Ifop的新民意調查，當法國人被要求評估法國競選總統候選人，包括現總統在內的 "履行總統職能的能力 "時，沒有一位總統候選人獲得及格平均分，其中現總統馬克龍表現稍好一些，但平均分也只有8.3分。法國分制滿分為20分。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道說，根據Ifop為新聞網站fondamental.fr 所做的這項調查中，受訪者對所有候選人都顯得很苛刻，因為在現總統馬克龍之後，瓦萊麗-佩克雷澤（LR）得到了7.6分的平均分，瑪麗娜-勒龐（RN）得到了7.3分。

然後是讓-呂克-梅朗雄（5.7），雅尼克-雅多（5.2），埃里克-澤穆爾（5.1），克里斯蒂安-陶比拉（5.0），阿爾諾-蒙特布爾（4.8），尼古拉-杜邦-艾格南（4.7），安妮-伊達爾戈（4.6）和法比安-魯塞爾（4.2）。

該報道稱，法國人相當廣泛地認為，在這場競選開始時向他們展示自己競選的政治家幾乎都不適合擔任公職，甚至資格水平離公職要求很遠"。

據媒體評論者尼古拉-普里塞特分析說，法國黨派對立不和，選民立場也分歧。但是卻也很少有候選人在自己的陣營支持者中獲得好的分數。比如在自家的支持者里打分，馬克龍（平均得分15.4）、讓-呂克-梅朗雄（14.9）和瑪麗娜-勒龐（16.5），Valérie Pécresse (12.4)和Yannick Jadot (11.5)。

報道稱，如果將打分計算取平均中位數，即將一半的受訪者給出的較高的分數，與另一半給的較低分數平均，情況就略有不同。得到的結果是：馬克龍和瓦萊里-佩克雷斯的平均數同樣是8分，遠遠超過瑪麗娜-勒龐（5分），然後是讓-呂克-梅朗雄和亞尼克-雅多（4分），然後是安妮-伊達爾戈和阿爾諾-蒙特堡（3分）。在這次計算中，埃里克-澤穆爾排在最後（與法比安-魯塞爾、克里斯蒂安-陶比拉和尼古拉-杜邦-艾格南同列），中間值為2。

該評分系統說對有經驗的和長期從政的人給予了優惠考慮，並傾向於支持平和的候選人，而懲罰那些被認為過於激進的人。

據該報道，此民意調查於1月11日至13日在互聯網上進行，採用配額法對法國大都市18歲以上的居民中具有代表性的1,200人進行了調查。報道稱，此民意調查誤差率在1.4和3.1個百分點之間。