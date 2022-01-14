法國24電視台專訪吳釗燮

中華民國外交部長吳釗燮13日接受法國24電視台專訪，對中國“非常嚴峻”的軍事威脅提出警告。吳釗燮並表示，台灣準備應對中國的軍事行動，“無論是全面入侵或是小型偶發衝突”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，法國電視台專訪吳釗燮，稱台灣決心抵禦中國嚴峻威脅。吳釗燮在法國24（France 24）12分鐘的越洋專訪中表示，中國對台灣的軍事威脅“非常嚴峻”，並非只是紙上談兵。他指出，北京大規模現代化軍備，多次公開喊出“入侵”台灣。過去一年，就出動近1000架次共機，非常具威脅性。

吳釗燮說，為了回應威脅，台灣擁有新型武器，並為最終可能的中國軍事行動做準備。“我們有決心自我捍衛，投資國防，為不對稱作戰與混合作戰準備”。

主持人問若中國犯台，美國是否會介入？吳釗燮說，過去幾年台美合作非常密切，台灣期望美國在中國入侵時提供協助，並依據“台灣關係法”提供必要數量的防衛物資及技術，但他同時強調，台灣必須為自身安全負責，應準備好自主防禦。

對於中國國家主席習近平承諾的“一國兩制”，吳釗燮重申不能相信中國所說的台灣將在“一國兩制”的方式下被治理。吳釗燮說：“看看香港，對中國來說，‘一國兩制’只有‘一國’，沒有‘兩制’。自由消失殆盡，所有民主人士都被監禁或驅逐出政治體系。台灣以民主為傲，且將捍衛我們民主的生活方式。”

中央社說，但吳釗燮也強調，香港情況與台灣很不一樣，兩者擁有的主權程度不同。台灣有自己的民選總統、國防、外交，中國沒有台灣管轄權，不能對台灣強加他們對香港所做之事。

此外，吳釗燮指出，國際社會已經意識到台海和平穩定的重要性，並且過去一年在各國舉行的領袖或防長與外長2+2會議中，提及台海議題逾20次之多，“國際社會已意識到，必須保持台海現況”。

該報道說，最後主持人問道，幾周前台灣在立陶宛開設實質意義上的大使館，且是以“台灣”而非一般的“台北”為名，其他國家是否可能跟着改名？據吳釗燮表示，目前優先事項為保護與立陶宛關係，因為稱台灣為台灣，只是陳述事實。相反的，中國企圖在國際場合上把台灣改名為“中國一省”，這對台灣人來說才是侮辱且具挑釁意味。