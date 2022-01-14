法教育部教師大罷工後允發500萬個FFP2口罩 增聘3300名合同工

法國小學教師舉行大罷工後，教育部長布蘭克(Jean-Michel Blanquer )宣布，將再招聘 3,300 名合同工的教職人員來填補空缺職位。與此同時，他也宣布，將發給學校500萬個FFP2新冠防疫口罩。

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根據法國衛生部14日公布的數據指出，13日的教師罷工，將近 38.5% 的幼兒園教師和 23.5% 的初中和高中教師參加。

法國小學教師周四（13日）舉行大罷工後，教育部長布蘭克與各工會代表開會後宣布，將再招聘 3,300 名合同工的教職人員來填補空缺職位，他說 “將有數千人員來支持。” 並從下周開始進行。

他還說，原本定於 1 月進行的小學一、二年級課程的評估將“推遲到，仍有待確定的最後期限”。

教育部長還指出，對於作為教育新改革的一部分，通常在3月舉行的專業學士學位考試，“我們必須考慮到目前日常生活並不容易的事實”，並“與各代表機構再次在這裡進行分析” “看看將這些測試從三月推遲到六月是否合適。”

另外教育部長同時也宣布，，500 萬個 FFP2 口罩將在學校系統中分發並提供給“需要它們的人”，但目標不是一概而論的《普遍發給》。”

教育部長在與各工會代表開會後慶幸地指出，“所舉行的會議在學校氛圍計畫和具體措施方面都很有用。”

根據法國衛生部的數據，13日的罷工，將近 38.5% 的幼兒園教師和 23.5% 的初中和高中教師參加罷工。當天，學校教師的罷工代表們分別會晤了總理、教育部長和衛生部長。