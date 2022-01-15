法國紀念莫里哀誕辰400周年

今天是法國著名的戲劇作家莫里哀誕生400周年的生日，法國也由此開始了紀念這位法國歷史名人的活動，紀念活動持續一年，法國乃至世界各地均舉行各種紀念儀式以及文化藝術創作。本台也為此推出多種紀念節目。

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法新社這樣簡述莫里哀說：莫里哀據信在400年前的今天在一個富有的城市階級人家出生。他後來成為法國國王路易十四最喜愛的劇作家。莫里哀其實沒有留下任何個人記印痕跡：沒有日記，沒有信件，甚至沒留下有可以揭示這位西方最偉大的喜劇作家的個人情況的字跡。

莫里哀的四個孩子中唯一的倖存者馬德蘭納Esprit-Madeleine丟失了她的父親莫里哀的手稿，而1705年出版的第一本莫里哀傳記 "Vie de M. de Molière "從此提供了關於原名是Jean-Baptiste Poquelin，但全世界更都知曉的莫里哀的傳說源頭，而今年世界在慶祝他的400歲的生日。

除了那個時代的記載外，剩下的就是莫里哀的作品，大約有30部詩歌和散文，喜劇。不過，一些嚼舌根的人說莫里哀的這些作品其實抄自高乃依甚至是路易十四的創作。

許多人是通過把莫里哀的性格與他的作品裡的人物阿爾塞特、阿甘或阿諾爾菲的性格相比較來了解莫里哀。法國著名演員米歇爾-布凱（Michel Bouquet）甚至在他的劇作中發現了 莫里哀也有把他"自己進行剖析。他在2017年寫道，莫里哀刻畫描寫的各種惡習不僅可以在世界範圍內看得到，也是莫里哀自己經歷過的。"米歇爾-布凱曾400多次扮演莫里哀劇中人物。演員在2017年寫道。

其實莫里哀生下時就帶來不解之謎。直到1820年，人們才發現了莫里哀的洗禮證書，日期是1622年1月15日，地點是巴黎的聖厄斯塔什Saint-Eustache。法新社說，其實莫里哀應該是在此前一兩天出生的。

在有記載可查的事實中，我們知道莫里哀生來就不愁吃穿。作為長子，他將從父親那裡繼承壁毯裝飾師和國王的寢宮侍從的職位。

不過，莫里哀他在10歲時失去母親，歲成為孤兒，莫里哀是在盧浮宮的金碧輝煌與Les Halles的喧鬧和危險之間長大。正是因為在Les Halles的經歷，莫里哀練就敏銳的觀察力。

在克萊蒙學校（Collège de Clermont）（現在的路易-勒格朗Lous Le Grand），耶穌會教士教習他希臘語、拉丁語和戲劇。作為一名博學家，莫里哀受到了普勞圖斯、特倫斯以及意大利和西班牙喜劇的啟發。

不過沒有證據表明莫里哀在奧爾良獲得了法律學位：他的文憑很可能是買來的。

21歲時，這個愛闖蕩的年輕人放棄了他的繼承而成為一名演員，這是一個沒有保障的職業，當時還會被逐出教會。莫里哀的戲劇天賦是神秘的。1660年他的弟弟去世後，他又接替了父親的位置，享有直接接觸路易十四的天賜良機。

據法新社說，1643年6月30日，莫里哀與其他10個醉心表演者一起通過公證正式創建了劇院 "Illustre théâtre"，他們中間包括文藝界當紅的紅髮火辣女演員馬德琳-貝嘉。她最初是莫里哀的一個情人，三十年中則一直是莫里哀忠實的合夥人。1662年1月23日，莫里哀娶了瑪德萊娜-貝嘉的女兒阿爾曼德，（但官方說法則是她的妹妹）。

按照當時的慣例，演員要取一個 "鄉村地域 "的名字：他選擇了 "莫里哀"，意思指的是一個採石作業：人們不知道為什麼。

莫里哀的"l'Illustre théâtre "一度失敗：債務累積，莫里哀被囚禁在Châtelet。莫里哀的父親不是哈帕貢，但他幫助償還了莫里哀的債務。莫里哀在23歲時逃離了巴黎。其後13年來，莫里哀帶着他的劇團"l'Illustre théâtre "走遍了全法國。他的觀眾既有乞丐、城市富裕的人，也有貴族。他掙了很多錢，支持他的人也有地位很高的人。

當上了有成就的劇團的領頭人，莫里哀便夢想着殺回首都。莫里哀於1658年10月24日為年輕的法王路易十四演出，一出喜劇立即贏得了法國國王的青睞。

他從喜劇演員變成了劇作家，1659年底，他成功地創作了《可笑的女才子》（Les Précieuses ridicules）。"喬治-弗雷斯蒂埃在他的《莫里哀》中寫道："把滑稽性的詩歌引進新的喜劇，對世俗大作嘲弄"。在《太太學堂》（L'école des femmes）（1662年）中，莫里哀以鬧劇描寫一個從荒謬的教育中解脫出來的年輕女孩，但該劇激起了社會層面的不滿。

莫里哀花了五年時間和三個版本的《偽君子》《《Tartuffe, ou l'Imposteur》才挫敗了由有影響力的天主教秘密社團 "聖公會 "的審查制度。1669年2月5日，莫里哀的堅持取得了勝利。莫里哀還發明道德說教喜劇：莫里哀通過笑聲來糾正惡習。

莫里哀成為宮廷的明星，但也是詹森派的攻擊的目標。莫里哀創作了《唐璜》《Dom Juan ou le Festin de pierre[》（1665年），然後是《憤世者》《Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux》（1666年），這是他最辛辣但也最人性化的戲劇創作。

莫里哀還寫出了偉大的喜劇《吝嗇鬼》《L'Avare》，1668年；《Les Femmes savantes》，1672年）、鬧劇（《Le Médecin malgré lui》，1666年）、意大利風格的喜劇（《Les Fourberies de Scapin》，1671年）和喜劇芭蕾（《L'Amour médecin》，1665年）。

一種說法指莫里哀於1673年2月17日死在表演舞台上。實際上，就是在他位於黎塞留街40號的家中，莫里哀在扮演了疑病症患者阿甘劇中人後不久就突然去世了。莫里哀這個惡作劇作者留下了他的最後的笑料：在《無病呻吟》《Malade imaginaire 》 的角色中，莫里哀真的因為大出血而死去。