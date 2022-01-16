諾貝爾經濟學獎得主克魯曼贊法國疫後經濟全球最優

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在“紐約時報”專欄指出，新冠肺炎病毒疫情中，表現最好的主要經濟體可能是法國，並認為法國政府協助僱主支付勞工薪資，是讓法國就業率不降反升的大功臣。法國疫後表現確實不俗，根據法國銀行去年12月公布的數據，2021年法國經濟成長率超過預期，高達6.7%，為逾50年來最高。

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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）稱讚法國疫後經濟全球最優，就業率不降反升。克魯曼（Paul Krugman）在14日的專欄中寫道，美國媒體對法國經濟的報導總是不留情面地批評，儘管數據並不支持這樣的悲觀看法。

據中央社今天引述消息報道說，90年代起，美國媒體認為法國文化停滯，無法趕上現代科技；2010到13年的歐元危機，許多人也預測法國將加入經濟受衝的南歐。美國“財星雜誌”（Fortune）甚至形容法國正面臨“自由落體”。據克魯曼歸咎原因，認為美國經濟商業論述由保守意識形態主導，而他們覺得法國龐大的社會支出與高稅賦，“應該要”造成財政拮據。

儘管法國人均國內生產毛額（GDP per capita）低於美國，但克魯曼分析，這主要反映了幾個因素的結合，包括提早退休，以及更重要的較低工時。“不像美國人，法國人是真的會去度假。因此，較低的GDP主要反映了選擇而非問題”。此外，克魯曼指出，法國人青壯年人口的就業率高於美國，且在新冠肺炎病毒疫情期間表現非常亮眼。

經濟學家會以25到54歲人口就業比例作為勞力市場情況的測量指標，據克魯曼提供的分析圖，美國此年齡層的就業比例從疫情前的近80%驟跌至2020年第2季的71%左右，雖目前已回升，但仍不如疫前。許多經濟學家提出“大離職潮”（Great Resignation），表示即使疫情減緩，勞工卻不願意或無法返回就業狀態。然而法國就業率不僅未下降，甚至超越了疫情前標準。依照圖表，此年齡層的就業比例從疫情前的近81%，到2021年第3季微升至超過82%。

克魯曼分析說，疫情迫使歐洲與美國多國進入封城狀態，但對於如何援助勞工收入，歐美採取不同路徑。美國選擇加強失業救濟；法國則提供僱主補助，讓他們能持續支付勞工薪資。其目的在於讓員工與僱主保持連結，也更容易在疫苗出現時回到崗位。克魯曼認為，歐洲的解決方法優於美國。

但克魯曼也指出，雖然法國也有反疫苗人士，但政治影響力卻沒有美國嚴重，因此法國近80%的疫苗覆蓋率也更勝美國的逾60%。此外，法國疫情爆發早期，學校在內的全民兒童照護系統再次啟動，也讓家長容易也更願意重返工作。

據克魯曼強調，他並不想美化同樣存在問題的法國社會與經濟，只是希望在美國共和黨批評社會主義的論述之外，提供法國之所以表現優異的觀點與做法。

據該報道，法國疫後表現確實不俗，根據法國銀行去年12月公布的數據，2021年法國經濟成長率超過預期，高達6.7%，為逾50年來最高。法國農業信貸銀行（CA）旗下東方財富管理（Indosuez Wealth Management）投資部負責人曼紐爾（Vincent Manuel）日前指出，法國疫後經濟復蘇軌跡為歐元區國家之首，且即使國際觀光客無法迴流下，國內生產毛額預期也將很快回到疫前水準。但曼紐爾也提醒，2022年法國“不計一切”救助扶持的策略畫下句點，接下來長期的振興計畫更為重要且緊急。加上今年4月的總統大選，2022年法國是否能穩定復蘇仍充滿未知數。