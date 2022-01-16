阿德爾卡赫再遭監禁 伊朗反批法國干涉其司法

一名伊朗司法官員周日說，伊朗籍法國研究人員法里巴-阿德爾卡赫被重新監禁，因為她沒有遵守軟禁規則。法國外交部在前一天警告說，他的再次監禁只會對雙邊關係產生負面影響，並減少兩國之間的信任。法國總統馬克龍周四批評伊朗當局的決定，並表示整個法國都為她的釋放而動員起來"。

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據法新社今天報道稱，伊朗司法信息機構Mizan援引司法部門副主管Kazem Gharibabadi的話說：“不幸的是，法里巴-阿德爾卡赫Adelkhah數十次故意違反軟禁的限制，因此她被送回了監獄。”

62歲的法里巴-阿德爾卡赫自2020年10月被軟禁後再次入獄。她曾於2019年6月被捕，並於2020年5月遭伊朗當局指控破壞國家安全而被判處5年監禁。

伊朗官員Gharibabadi對這位研究人員無視司法當局的多次警告表示遺憾。

法國總統馬克龍周四將伊朗當局的決定描述為 "完全武斷"，並表示整個法國都為她的釋放而動員起來。法國外交部在前一天警告說，對法里巴-阿德爾卡赫的再次監禁只會對雙邊關係產生負面影響，並減少兩國之間的信任。

Gharibabadi拒絕這些批評並稱毫無根據，他譴責外國對伊朗司法的干涉。Gharibabadi說，“法里巴-阿德爾卡赫是伊朗伊斯蘭共和國的公民，我們強烈譴責其他國家對司法程序的干預。”

伊朗不承認雙重國籍，並將被捕者法里巴-阿德爾卡赫作為伊朗公民對待。