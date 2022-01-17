總統選舉前 法國當局顯擺吸引投資流星雨般功績

法國官方今天為接待外國投資項目忙碌，同時高調宣布法國接受外國投資成績優良，有力促進法國的就業。根據EY公司的報表，法國是2019年和2020年外國投資在歐洲的主要目的地，這是馬克龍經常提出的一個功績。而政府機構 "法國商業 "統計了2017年至2020年的5300項外國投資，這些投資在法國創造或保持了14萬個工作崗位。

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法國官方今天宣布總額40億歐元的21項新的外國投資，馬克龍和政府乘機還強調法國具有投資吸引力。此時距離法國總統選舉不到三個月，此舉引發競選宣傳聯想。

據法新社今天報道說，由於新冠肺炎病毒疫情，法國總統馬克龍今年沒有在凡爾賽舉行 "選擇法國 "投資峰會，這是他2017年上台以來年年接待外國投資者的一個傳統。但是行政部門正在各地區進行部署，以傳播法國重新獲得競爭力的好消息。

周一下午，馬克龍前往上萊茵Chalampé，宣布德國化工集團巴斯夫投資約3億歐元的項目。同時，根據愛麗舍宮的說法，幾位部長已被派往全國各地宣布其他總價值超過40億歐元的項目，這些項目應導致創造 "超過10,000個就業機會"。

在宣布的項目中，最重要的是專門從事材料生產的美國伊士曼集團，該集團將為一個塑料回收廠投資8.5億歐元，僱用350人，地點尚待確定。

美國伊士曼集團首席執行官馬克-科斯塔周一上午在愛麗舍宮受到了接待。馬克龍在推特高調說，"美國伊士曼集團的領導人向我證實：他們選擇了法國！"

另外，美國公司Equinix將於2022年6月在巴黎北部的Saint-Denis開設其第10個IT託管站點，"作為三年內投資7.5億歐元的一部分"，由此創造165個就業機會。

輝瑞公司將投資超過5.2億歐元，與製造商Novasep進行工業分包項目，生產針對新冠疫情的治療藥物，並投資於高級研究。葛蘭素史克也將向法國的三個基地注入1.18億歐元。

據法國工業部長Agnes Pannier-Runacher周一在推特上堅稱，這些投資承諾是法國再工業化政策的結果。而愛麗舍宮則強調了 "自五年期開始以來所進行的所有改革"，特別是在稅收方面取得成績。

愛麗舍宮表示，這21個新項目將創造 "超過1萬個工作崗位，其中應加上超過1.6萬個臨時工作崗位"，總統府並回顧說，早前幾年宣布的57個項目中，有55個已經實施，獲資80億歐元，創造1.33萬個工作崗位。

法新社說，在周一部署的政府成員外出行動中，吸引力部長Franck Riester將訪問盧瓦爾河畔的Saint-Denis-de-l'Hôtel（中心），美國寵物食品製造商Mars Petcare希望以8500萬歐元改造現有設施並建立兩條新生產線。

生態過渡國務秘書Bérangère Abba則在孚日地區（東部）的Golbey宣布，挪威公司Norske Skog將投資2.5億歐元，把一條新聞紙生產線改造成100%回收的包裝紙板。

法國公共服務部長Amélie de Montchalin則將訪問位於巴黎南部Corbeil-Essonnes的比利時公司X-Fab，該公司正投入6500萬歐元，為汽車行業生產移動半導體，以回應汽車行業正面臨著這些部件的短缺。

法新社說，通常情況下，工業項目並不直接創造許多可持續的就業機會。例如，巴斯夫在阿爾薩斯的新工廠在建設期間將僱用近500人，但之後只有約50個長期工作。

另一方面，在服務業方面，諮詢公司埃森哲希望到2022年在法國僱傭2000人，而擁有法國星巴克咖啡店經營權的墨西哥公司Alsea也計畫到2026年僱傭1500人。