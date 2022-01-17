60多黨議員今到憲法委員會提出上訴 反對疫苗通行證

由法蘭西不屈服黨牽頭的多黨派60名反對疫苗通行證的議員，今天聯名到憲法委員會提出上訴，反對議會周日通過的建立疫苗接種通道的法案，尋求憲法委員會裁決推翻。

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據法新社今天報道稱，法蘭西不屈服黨宣稱，這項到憲法委員會上訴的司法行為，除了該黨，還得到左派的民主共和黨團的多位議員、自由與領土黨的13名議員、6名UDI議員、社會黨的2名議員（Régis Juanico和Jérôme Lambert）和共和黨的1名議員（Xavier Breton）的支持。

法蘭西不屈服黨說強烈反對政府的疫苗通行證法案，在國民議會審查期間他們就提出了幾項動議，要求拒絕該法案，並認為政府部門用打擊犯罪的方式方法來侵犯 "個人自由、尊重私人生活的權利、來去自由、集體表達思想和意見的權利，以及過家庭生活的權利"。

雖然上訴呈狀承認"疫苗接種的重要性"，但認為這種 "變相的疫苗接種義務 "在遏制疫情蔓延方面的效果還並沒有得到證明。訴狀批評疫苗接種證擴大到16至18歲的未成年人，並將其作為進入區域間交通的條件。

社會黨參議員在國民議會同黨議員的支持下，也宣布即將向憲法委員會提出上訴，但社會黨提交的訴狀範圍應更有限。據社會黨參議員小組負責人帕特里克-坎納認為，參議院在審議疫苗通行證議案中刪除議會投票通過的幾項"進步"條款，比如取消身份檢查，是構成了對自由的不可容忍的攻擊踐踏。

執政黨LREM議員Gael Le Bohec批評此一向憲法委員會上訴行動，並譴責這是政客政治遊戲的一個新插曲，無非要拖延這些防疫措施的實施。