法國引進第五種疫苗Novavax

法國政府周二宣布，剛剛獲得法國衛生當局綠燈的Novavax抗新冠病毒疫苗將在2月的最後一周時抵達法國。Novavax由美國實驗室研發，將是在法國接種的第五種疫苗。

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儘管到目前為止，法國已經批准了四種疫苗，但事實上，輝瑞公司和Moderna公司的疫苗幾乎是獨家使用。這兩種疫苗是基於同一種RNA新的技術。

另外兩個來自阿斯利康(AstraZeneca)和強森(Janssen)，已經淡出法國疫苗接種，並通過國際Covax計畫被批轉到貧困國家。

據法國衛生部在周二的新聞發布會上說：預計第一批（Novavax）疫苗將在2月21日這一周交付。法國衛生部最初計畫在2月初就獲得首批交付。法國應該在第一次交貨時收到 "110萬至120萬劑"，然後 "在3月份每周收到80萬劑"。

據法新社說，是在上周五，負責指導法國政府疫苗接種政策的衛生事務高級管理局（HAS）為美國實驗室的這一新疫苗開了綠燈。法國衛生當局希望新疫苗能說服那些不願意接種輝瑞公司和Moderna公司信使RNA技術疫苗的人。

該報道稱，Novavax疫苗採用了一種更傳統的技術，與研製百日咳疫苗的技術類似。