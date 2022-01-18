法國教育部長遭揭在旅遊勝地度假髮布學校疫情新措施 批鬥目標劍指馬克龍

法國政府大將教育部長Blanquer已經因為處理法國學校的疫情危機而受到教師們的批評，今天當媒體披露Blanquer是在學校假期結束前夕在度假勝地伊比沙島時向媒體吹風學校防疫新措施時，立即引來各方猛烈的抨擊，法新社指Blanquer被進一步削弱或搖搖欲墜。法國反對黨以及競選總統的各方紛紛要求Blanquer下台。Blanquer陷龍捲風眼，也讓總統馬克龍尷尬，法國反對黨要求馬克龍承責。法國總統馬克龍周三下午在斯特拉斯堡歐洲議會發表歐洲建設藍圖演講。

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據法新社今天報道稱，法國媒體今天披露法國教育部長Blanquer在學校假期結束複課前夕在旅遊勝地伊比沙島發表學校防疫新措施指南消息。這種通過媒體和在開學前幾小時進行溝通的方式本身就已經受到了強烈的批評。經法國媒體Mediapart披露他在伊比沙島的消息後，立刻在法國左翼反對派中引起了軒然大波，他們再次要求他辭職。

媒體還引述官方消息，證實報道屬實，而且有消息引述總理Jean Castex的辦公室主任Nicolas Revel稱，總理曾建議Blanquer不要去度假勝地伊比沙島Ibiza。

上周四，法國學校舉行罕見規模罷工，教師譴責防疫措施混亂，自1月初開學以來，這些措施已經改變了三次。

不過政府回應說，自2020年5月第一次遏制疫情措施結束以來，法國對新冠病毒大流行病的管理一直保持學校開放，這與歐洲其他幾個國家不同。根據教育部強調，部長Blanquer是在休假地伊比沙島 "遠程工作"。官方的解釋說，部長是 "在一個私人場合進行為期四天的度假"，"無論他是否在遠處，都不會有什麼改變"，法國教育部解釋說，政府成員被允許在 "距離巴黎最多兩個小時的飛機旅程 地"度假。

法國政府發言人稱，在節假日的時候，政府有一個規定：部長必須在任何時候都能保證工作聯繫。政府發言人Gabriel Attal今天在CNews上說：“我沒有理由相信Blanquer先生的情況不是這樣。”

法國全國教育系統定於周四舉行新的示威抗議。法新社說，教育部長陷入危機可能會削弱總統埃馬克龍在總統選舉前不到三個月的時間裡的實力。使幾乎是連選連任候選人的馬克龍就歐洲的未來展開辯論的努力變得複雜。

競選想進入愛麗舍宮的幾個候選人今天一齊表達了憤怒。

綠黨候選人Jadot批評說，"部長沒有與教師和家長一起為疫情下的新學年做準備，而是組織了一場實實在在地的媒體政變。這種罕見的蔑視和不負責任是不可接受的。"

國民議會中的法蘭西不屈服黨議員團負責人馬蒂爾德-帕諾呼籲部長辭職。

在民調中落後的社會黨候選人安妮-伊達爾戈更直接攻擊馬克龍，稱"馬克龍要對這種情況負責（......）。伊達爾戈在電視台LCI上說：“我希望法國人在總統選舉時能得出結論。”

在右翼，共和黨候選人Valérie Pécresse要求教育部長必須對疫情政策慘敗負責。

國民大會黨候選人瑪琳-勒龐在推特上說，教育部長隨隨便便，他在伊比沙島度假後向教師和家長發號施令，制定了一個地獄般的疫情政策。

極右翼候選人埃里克-澤穆爾說，對他來說，教育部長下台也無濟於事，因為馬克龍是 "唯一應當負責的人"。