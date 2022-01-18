法國燃料油價格再漲打破10月中旬來最高紀錄

法國加油站的柴油價格，根據官方17日數據，上周已超過每升 1.60 歐元，相當於 10 月中旬以來的最高紀錄。這也是在目前全球油價上漲的背景下第一次出現的破紀錄。

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法國人最常使用的柴油，其價格上周衝到最高記錄，平均每升達到 1,6214歐元，這是 法國生態轉型部部長於周五公布的每周的油價一周數據。

根據法國官方周一（17日）公布的數據指出，法國燃料油價格上周，上漲至每升 1.60 歐元，打破10 月中旬以來最高紀錄。這也是在目前全球油價上漲的背景下第一次出現的破紀錄。

在截至今年 1 月 7 日的一周內，柴油價格達到了每升 1.5583 歐元，相當於 10 月 15 日以來的最高記錄。 之前的價格高峰是在 2018 年，就在“黃背心”運動開始前一個多月。

10 月 12 日，每升的價格為 1.5331 歐元。 此外，最常見的無鉛汽油 1995-E10 售價為 1.6821 歐元，與前一周創下的紀錄相比上漲了 超過2 生丁歐元。

最近幾周來油價不斷上漲，價格已超過 10 月以來的最高紀錄（每升 1.5691 歐元）。油價是從 2013 年 8 月從每升1,5691歐元開始上漲。

加油站的價格跟隨每桶原油的價格訂定，但也跟隨其他幾個因素（例如：歐元兌美元彙率、石油產品和需求的庫存水平、油價稅等等）。

去年10 月，面對這一價格的上漲，同時也考慮到對購買力的更廣泛擔憂，法國總理讓·卡斯特克斯曾經宣布發給3800 萬名法國人，每人約 100 歐元的“通脹補貼”。