法政府研究報告指健康通行證讓法國避免4000人死亡

根據一個隸屬於法國總理府的組織“經濟分析委員會 (CAE)” 周二(18日)發表的一項研究報告指出，健康通行證讓法國避免了與新冠病毒相關聯的4000人的死亡。

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同樣也是根據這個經濟分析委員會的估算，在意大利和德國，健康通行證分別避免了1300人及1100人的死亡，並且增加了這兩個國家的生產活動。同期衡量生產活動的增長在德國增長了14 億歐元，在意大利增長了21 億歐元。

總理府的經濟分析委員會 (CAE)這項研究指出，健康通行證使法國避免了與新冠病毒相關的 4,000 人死亡，並使 2021 年下半年的國內生產總值 (GDP) 增加 60 億歐元。

根據法國經濟學家和傳染病專家們的計算結果指出，如果沒有健康通行證，法國每周的國內生產總值 (GDP) 將比此前的數據相比，減少 0.6 個百分點。在德國，同一項比較數據則減少0.3 個百分點，意大利減少0.5個百分點。

另外，這項估算結果也指出，健康通行證措施也促進了在法國的疫苗接種率，到 2021 年底，新冠疫苗接種率為 78.2%。倘若沒有執行這項通行證，則疫苗接種率只會有65.2%，也就是會減少13 個點數。 同一項比較，在意大利則會減少9,7個點數(80,1% 對比70,4%)，在德國則會減少6,2個點數 (73,5%對比67,3%)。