滑雪場悲釀命殞 須自求安全多福

法國滑雪勝地接連傳出事故命案，引發對滑雪安全聚焦。本星期，法國滑雪場一名英國女孩遭超速滑雪者撞擊身亡，3天後法國著名電影演員加斯帕德-烏里耶Gaspard Ulliel傳出命喪滑雪斜坡。

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法新社今天引述法國滑雪場（Domaines Skiables de France）總經理洛朗-雷諾（Laurent Reynaud）說："在不到一周的時間裡，有兩個人死亡，這非常令人難過。"他指出，每年在滑雪場死亡的平均人數是1000萬滑雪者中不到10人。

本冬滑雪季節，DSF在法國的滑雪勝地發起了一項名為 "Vas-y mollo"（放鬆）的大型宣傳活動，邀請滑雪愛好者在因新冠病毒疫情而遠離滑雪場一年後重返雪地要謹慎行事。

據Laurent Reynaud強調，滑雪場的安全取決於對滑雪道安全的保障，但更取決於滑雪者的小心謹慎。滑雪是一項自由發展的運動，我們首先要對自己和他人的安全負責。

法國全國滑雪場安全與救援聯合會（FNSSDS）主席克勞德-傑分析說，今天的趨勢是，因有質地良好的滑雪道，有時給人的印象是自己就能夠容易地掌控滑雪，但情況並非總是如此。滑雪者必須小心掂量自己的水平。

據拉羅西埃（薩瓦省）ESF的技術總監Sébastien Gaidet 說，"滑雪設備越來越好，是更容易讓人滑得更快。現在一月份，人少，雪好，設備也好。有時候，人們會讓自己隨心所欲了。有時候，滑雪的人更多聚焦腳下的滑雪板，而忽略周遭。"法國名演員加斯帕德-烏里耶Gaspard Ulliel於周二在拉羅西埃滑雪場（薩瓦省）去世。

法新社說，在法國滑雪學校（ESF），每年有300萬學生通過，教練們也被要求促進 "穩妥徐行 "的做法，其負責人Jean-Marc Simon解釋說，"但我們面對的是一個龐大而多樣的公眾，他們常常以自己的歡喜從事雪地休閑。

在過去的十年裡，各度假村也一直在培訓雪道急救人員，並糾正那些在度假滑雪時過激行動的人。

據該報道稱，雖然一些專業人士認為，在標識、標記和道旁谷邊預防板方面仍有改進的餘地，但其他人則強調，滑雪場已經充分配備了這些設施。

如果說上周六在Flaine（上薩瓦省）一名五歲女孩的死亡是由於撞到她的滑雪者速度過快造成的，那麼周二法國演員加斯帕德-烏里耶Gaspard Ulliel的死亡似乎不是由魯莽的行為造成的。然而，在發生被撞時，加斯帕德-烏里耶沒有戴頭盔。

法新社說，必須戴頭盔是一個有爭議的話題，對許多滑雪者來說，這不是最終能解決安全問題的辦法。但在讓-馬克-西蒙看來，滑雪應該自由自在，不要法規約束，"最重要的是，必須讓人們知道安全自負。

但是Bernard-Pascal Mousselard不同意，他認為，頭盔已經成為滑雪者服裝的一部分。Bernard-Pascal Mousselard說：“這是一種有利於安全的與時俱進。” 但他也說，"但這並不能完全防止不良舉止，甚至還會有一個反常的效果：以為有了保護，你會覺得自己無堅不摧。他說：“你會成為對自己和他人的危險。”

法新社說，據來自La Rosière ESF的Sébastien Gaidet懇求道，在意大利，18歲以前都必須戴頭盔。我希望這一規定在18歲之前都是強制性的。

至於對違規的滑雪者進行制裁，比如在美國是撤銷滑雪證；但這在法國就還沒有提上議事日程。

法國滑雪場（Domaines Skiables de France）總經理洛朗-雷諾不無遺憾，稱"就制裁而言，我們無能為力。"