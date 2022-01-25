法總理宣布將民眾工作所需行車燃料油里程補助標準提高10%

法國總理 約翰·卡斯特克斯 (Jean Castex )正式宣布將燃料油補助標準，每公里提高 10%。這也是法國經濟部幾天前就在考慮的措施。

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法國總理周二(25日)宣布，為應對燃油價格上漲，應稅家庭申報其工作所需駕駛的汽車燃料油開支的補助里程標準，將“提高10%”。

總理在國會質詢答辯議時表示，這一提高措施應“本周”就會通過一項部會法令正式確定。

總理在其推特上說： “本周我要求經濟部長勒梅爾修改里程標準， 將增加10%，以更好地反映燃料油價格的上漲。 而且措施將快速且直接的落實，只要一申報 2021 年的所得稅或者該年盈利所得就可生效。”

最大幅度稅收減免

法國總理同樣也在國會中指出：“自秋季以來，我們看到燃料價格漲的特別高。 在經過聖誕節假期一段時間的下跌之後，燃料油價格又上漲了。”

他說，這種情況“不能認為政府去年 10 月提供給3800 萬納稅人的100歐元通貨膨脹津貼措施是足夠的。”。 根據總理府的說法，已經有2000 萬法國人領到這項通脹津貼，它可以提供民眾支付行車超過 8000 公里額外增加的燃料油成本。”。

根據法國生態轉型部周一公布的最新數據，上周平均每升柴油價格達到 1.654 歐元。 這比 2020 年 5 月的油價最低點高出了50生丁，與 2019 年底的新冠疫情危機前的價格高出了18生丁。

除柴油外，其他燃料油價格也達到歷史高位。 SP95 汽油每升售價回升到1.72 歐元，SP98 汽油每升售價達 1.79 歐元，前所未見。