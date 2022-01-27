出書揭露虐待老人 法記者拒1500萬歐元封口費

法國記者卡斯塔內(Victor Castanet)撰寫一部揭露高檔養老院歐葆庭(Orpéa)貪財圖利、虐待老人的書籍，法國輿論一片嘩然。入住者月供這麼高，養老院卻非人道地對待不能自理的老人。法國著名出版社法亞爾（Fayard）1月26日出版了名為《系統虐待長輩的掘墓人》(Les fossoyeurs: Révélations sur le système qui maltraite nos aînés) 的書籍。記者卡斯塔內(Victor Castanet)3年中走訪了250家，真實地記錄了親人和護理人員講述的令人寒心所見所聞。

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更令人震驚的是，作者在法國全天候電視台對記者說，他暗訪快結束時，養老院歐葆庭(Orpéa)派“中間人”許諾給他1千5百萬歐元的封口費。法國政府發言人阿塔爾在回答記者提問時表示：這部書中揭露的事情讓人焦慮不安。阿塔爾還表示：如果這些事情屬實的話，顯然要對他們進行嚴厲的制裁。歐葆庭(Orpéa)高層已經表示：他們已展開兩項獨立調查。

法國衛生部長維蘭的態度要比政府發言人謹慎得多。維蘭表示：他非常重視這部書中的內容，但不可輕易下結論。他認為在開始可能的調查之前，仍然有必要“等待獨立評估和事實因素”。

記者向電視台披露說：他專訪了一名已經離開歐葆庭(Orpéa)的女護理人員。按照她的描述：她所在的養老院陪護洗滌都不到位。入住者月供出得很貴，但當老人想超出夥食多要一塊餅乾也要另加錢。不僅如此，護理人員每天只能給老人換3次尿不濕。如果老人鬧肚子，也不能特殊照料。接受採訪的護理人員還表示：問題反映上去總是愛答不理，沒人關心癱在床上的老人。

記者卡斯塔內(Victor Castanet)在書中表示：養老院歐葆庭(Orpéa)集團最關心的是盈利；降低成本就是他們行事的宗旨。