法國2021年經濟成長達7% 歷史性佳績

法國經統局（INSEE）周五(1月28 日)發布首次估計指出，2021年法國經濟增長率達到7%，一個歷史性成果。這是法國52年來從未達到過的數字，使法國經濟成為歐洲最具活力的國家之一。

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在法國經濟於 2020 年暴跌 8%後，2021 年的經濟則以驚人速度又恢復了增長，這是二戰以來，聞所未聞的。根據 法國經統局INSEE 於 1 月 28 日星期五發布的首次估計，過去一年來，法國 GDP 增長了 7%。 如果這個數字得到證實，這也將是法國 52 年來最高的年增長率，也是最大的增長率的歐洲國家之一。

周五早上在法國電視第二台接受訪談中經濟部長布魯諾·勒梅爾 (Bruno Le Maire) 將這一數字描述為“消除經濟危機”的“驚人反彈”。 他藉此機會歸功於政府執在這場新冠疫情危機中所採取的有效政策，

事實上，國家統計局此前在 12 月中旬公布的一項最新預測中，曾預計 2021 年將增長 6.7%，這一數字與法蘭西銀行的預測相似，這也證實了法國經濟活動在2021年底已經恢復了新冠疫情爆發前的水平。

法國其他許多經濟指標確實呈現綠色，從周三公布的就業指標開始。 2021 年，國民就業輔導處(Pôle emploi)的 A 類失業的註冊人數減少了近 50 萬。 自從1996年實施《月底的失業統計數據(DEFM)》的發布以來，從未有過一年內求職人數出現如此顯着下降的記錄。

不過，法國的經濟雖然有驚人成長好消息，但也是其公共財政情況倒退的代價。根據公共財政部最新出爐的統計數據，法國政府去年的公共開支剛超過了600 億歐元。