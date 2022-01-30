法國數十組織聯合示威呼籲當局抵制北京冬奧會

20個民團、上百名法國、維吾爾、西藏、香港、越南、台灣等民眾昨天集結法國外交部旁廣場，表示中國壓迫各地人民，違反民主與奧運精神，強力要求法國政府不派出代表出席2月4日登場的北京冬奧。法國多家媒體刊登稍早由大赦國際以及法國非政府人權組織撰發呼籲信，稱北京奧運會：在集中營地的陰影下不應該去慶祝北京奧運會。法國政府官員今天透露，不會派遣官員出席北京冬奧會開幕式，但體育副部長稍後會前往北京為法國運動員“加油”。

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據中央社今天報道說，法國民間團體集結抵制北京冬奧，指中國不配主辦奧運。20個民團、上百名法國、維吾爾、西藏、香港、越南、台灣等民眾昨天集結法國外交部旁廣場，表示中國壓迫各地人民，違反民主與奧運精神，強力要求法國政府不派出代表出席2月4日登場的北京冬奧。

法國總統大選有候選人與議員也到場聲援。

這場呼籲抵制北京冬奧的示威由“公共廣場”（Place publique）青年部與社會黨（PS）、歐洲生態綠黨（EELV）等法國政黨，以及10多個維吾爾、西藏、香港、越南等公民團體合辦，聲勢浩大，集結外交部旁傷兵院（Invalides）廣場，手持標語與布條，高喊“沒有人權就沒有比賽”、“習近平劊子手”等口號。

歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）也出席示威，並接受中央社訪問。他告訴記者，不應派出任何官方代表參加北京冬奧，因為它已用來服務中國共產黨的宣傳。“歐洲議會已呼籲抵制，若法國這個人權大國不參加外交抵制行動，那就太丟臉了，應該向中國領導人釋出清楚訊息”。他強調，不反對運動員參與，但是民主國家的代表不應該為中共政權的宣傳行動背書。“混淆運動與政治的是中國，企圖把奧運當作政體與權力的頌歌，作為民主人士，我們無法接受，因為同時維吾爾、西藏、民主香港都被壓迫，台灣也面臨威脅”。

格魯克斯曼去年11月曾率歐洲議員訪團訪問台灣，對台灣民主印象深刻、讚不絕口，他告訴中央社：“這區域有個典範，證明民主能深根，就像寶藏一樣值得珍惜，那就是台灣。我覺得現在是歐洲增加與台灣關係的時刻，與中國挑釁相反，我相信這會降低緊張。越與台灣具正當性的政府建立關係，台海就越不可能發生衝突。”

總統候選人、前司法部長陶比拉（Christiane Taubira）也在活動中段時抵達會場，以行動聲援外交抵制北京冬奧訴求，引起現場一陣騷動，更有許多參與者上前請求合照。陶比拉在發言時表示，維吾爾族的確面臨種族滅絕的行為，不僅希望透過外交力量敦促國際組織進行調查，也強調無法接受法國派出任何官方代表出席北京冬奧。

“中國古拉格倖存者”（Survivor of the Chinese Gulag，暫譯）一書作者古巴哈·海蒂瓦吉（Gulbahar Haitiwaji）透過女兒古胡瑪·海蒂瓦吉（Gulhumar Haitiwaji）翻譯，向中央社表示，奧運不僅是簡單運動，而是中國用來強調自己全球政經地位的場合。作為逃離集中營的倖存者，古巴哈·海蒂瓦吉指出，“中國集中營仍然存在，上百萬名維吾爾人仍被囚禁在集中營中，對我而言，中國不配舉辦奧運。”

自由西藏學生會主席頓珠平措（Dhondup Phuntsok）也告訴中央社，中國不配奧運，因為奧運的價值是友愛、言論自由等，但中國卻因要舉辦奧運而要求人民噤聲。他說：“中國壓迫西藏、對維吾爾種族滅絕，還有香港、台灣，脅迫世界各地。我們要反抗，不會放棄戰鬥，直到最後。”

談到今天各地區人民齊聚，一同反抗中共政權，“居法港人撐香港”成員尼可拉（Nicolas）告訴中央社記者，“中國根本想殖民全世界，所以不能讓歷史重演，我們已經看過殖民帶來的後果，現在中國還想再做一次，我們要阻止這件事發生”。

法國民眾高中生努哈（Noura）則說，“法國派代表參加2022年奧運就是間接展示我們是當前這些事情的共犯，應該要禁止，我們不願意”。

中央社說，法國國民議會已於20日以169比1的壓倒性票數通過吾爾族決議案，認定並譴責中國的反人類與種族滅絕罪行。

然而總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府仍預計派出官方代表前往北京，引起部分政治人物與民間團體指責。

歐盟27國目前沒有統一的外交抵制方案，丹麥、立陶宛與葡萄牙預計不會派遣任何官員出席北京冬奧開閉幕儀式；奧地利、比利時、荷蘭、瑞典等則以疫情為由，不派官方代表出席。

據法國非政府團體關於“北京奧運會：在集中營地的陰影下沒有慶祝”的敦促政府抵制聲明稱，法國國民議會剛剛承認並譴責了中國政權對維吾爾族人實施的系統性壓迫、驅逐、奴役和大規模絕育政策的種族滅絕性質。這場莊嚴的投票使法國政府出席2月的奧運會儀式的想法破滅。然而，總統埃馬克龍和他的政府仍計畫派官方代表前往北京。許多民主國家已經宣布對奧運會進行外交抵制，歐洲議會剛剛呼籲所有歐盟成員國也這樣做。我們正在動員，以確保法國做出尊嚴和一致性的選擇：任何部長、任何法國官員都不應去北京。

奧運會將是中國政權的一次巨大的宣傳行動。我們在歷史上看到專制政權如何利用這些重大的體育賽事來慶祝他們的威力，並強加他們的敘事。我們拒絕讓我們的代表參與這場鬧劇。

該聲明書說，當維吾爾族人被關在集中營里，當藏族人被壓迫，當香港的民主人士被鎮壓，當中國的舉報人和持不同政見者被監禁或殺害時，我們去北京唱和 "奧林匹克主義的價值觀 "似乎是不可思議的。

該聲明稱，這就是為什麼我們--協會、政黨、希望轉達中國暴政受害者聲音的公民--呼籲本1月29日在法國各地舉行示威。