法國體育副部長“晚些時候”去北京冬奧會 但不出席開幕式

法國負責歐洲事務的國務秘書今天在法國媒體透露說，法國將派體育副部長參加北京奧運會。法新社說，儘管有呼聲要求法國外交途徑抵制中國北京冬季奧運會，以譴責中國對待維吾爾人的做法。

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據歐洲事務國務秘書Clement Beaune今天在RTL電台說，法國體育副部長Roxana Maracineanu將不會出席開幕式，但會在奧運會期間的某個時候去當地支持法國的運動員。"

據歐洲事務國務秘書Clement Beaune說，"大多數歐洲國家（......）都有同樣的策略，即在開幕式上沒有或降級的出席存在，即沒有國家元首或政府首腦的級別。他繼續說：“對我們來說，可能會在晚些時候，法國體育國務秘書會去北京。”

昨天周六，法國4月總統選舉的兩名候選人簽署了一份聲明，呼籲法國政府不要派任何代表參加北京奧運會。"信中說：“任何人都不應該以法國的名義去慶祝一個有集中營和奴役的政權。”

據法國國務秘書說，對奧運會的外交抵制就像一個發出信號的水槍，影響很小。他說贊成採取其他措施，更有效或更有力。他列舉了 "一項擬議的歐洲法律，禁止所有用強迫勞動製造的產品進入歐洲市場"，該法律應在 "法國擔任歐盟主席國期間 "進行表決。法國歐洲事務國務秘書Clement Beaune說，“這是一種直接告訴中國人的方式，不僅是我們不高興，而且我們必須停止這些允許強迫維吾爾人勞動的商業渠道。”

法新社說，1月20日，法國國民議會通過了一項決議，譴責中國對維吾爾人的 "種族滅絕"，此前荷蘭、英國和加拿大也通過了類似決議案。這一決定被中國外交部描述為 "嚴重干涉中國內政"。

該報道稱，西方的研究基於對中國官方文件的解讀、據稱受害者的證詞和統計數字的推斷，指責北京至少有100萬人被關押在 "難民營 "中，其中大部分是維吾爾人，北京遭指強迫絕育和墮胎，並強加強迫勞動。中國否認這些指控，並將這些 "集中營 "說成是 "職業培訓中心"，目的是讓當地居民遠離宗教極端主義。據說它們已經被關閉，官方解釋因為所有的 "培訓生 "都已經完成了他們的培訓。