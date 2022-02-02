法國24小時新增416896新冠確診 政府仍定今起解除部分限制

法國24小時內發現416,896例的新冠病毒新增確診病例。即便如此，法國政府仍然決定周三（2日）起，寬鬆此前嚴格的新冠防疫措施，陸續取消某些衛生限制，例如戶外不再強制要求戴口罩...

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根據法新社暨費加羅報指出，法國從本周三開始，寬鬆嚴格防疫措施，解除部分限制，例如：戶外不再強制要求戴口罩，解除公眾就座場所（體育場館、文化場所等）等容納人數的限制，不再強制要求實施遠程辦公，僅推薦採用。

周三起，法國政府決定寬鬆嚴格的新冠防疫措施，陸續取消某些衛生限制。根據費加羅報周三早上指出，雖然法國24小時內新冠病毒確診案例新增416896例，但法國政府仍然宣布解除部分限制 從本周三起，解除部分限制，例如：戶外不再強制要求戴口罩，解除公眾就座場所（體育場館、文化場所等）等容納人數的限制，不再強制要求實施遠程辦公，僅推薦採用。

法國採取的新的疫苗接種通行證在 1 月底取代了舊的健康通行證，法國總理讓·卡斯特克斯 在 1 月底承諾：“我們將能夠在 今年2 月取消為遏制新冠流行病而採取的大部分限制措施。”

然而直至周三早上的記錄，費加羅報指出，奧密克戎擴大傳染力繼續肆虐法國，法國新冠病毒確診人數仍然居高。

XX 根據法國公共衛生部統計結果，周二（2月1日）有 382 人死於新冠病毒。 目前有 32,894 名患者住院，其中 3,917 名是在過去 24 小時內住院的。 3,751 名患者正在重症監護室接受治療——其中 454 人在前一天進入重症病房、開始接受治療，並發現416,896新增確診病例。

不過，法國政府並未因為這種疫情演變的狀況，而將取消這些限制措施。總統馬克龍。在周二晚上，網上接受一家媒體採訪時指出， “我們必須保持警惕，因為醫院的壓力仍然很大”， 他還強調說，“那些認為我們會結束這場流行病的人，是錯誤的。”